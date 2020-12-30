“الصندوق العقاري” يودع أكثر من نصف مليار ريال لمستفيدي “سكني” لشهر ديسمبر

بلادي – الرياض :
أودّع صندوق التنمية العقارية، أكثر من نصف مليار ريال في حسابات المواطنين ضمن الدفعة المُستحقة للدعم السكني لشهر ديسمبر 2020 من مستفيدي برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر ديسمبر بلغ 596 مليون ريال، وتم تخصيص دعم لأرباح عقود التمويل العقاري السكني للأسر.
وأبان أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج تحول الصندوق في يونيو 2017 وحتى نهاية 2020، تجاوز 25 مليار ريال.
وأكد بن ماضي حرص الصندوق على استمرار إيداع الدعم الشهري بانتظام دعماً لزيادة تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري المدعُوم، إضافة إلى منصة المستشار العقاري، ومركز الاتصال الموحد 199088، وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي.
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