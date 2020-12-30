هل تخضع السلع التي يشتريها الشخص من البحرين لـ “القيمة المضافة” عند دخوله المملكة؟.. “الزكاة والدخل” توضح

بلادي – الرياض :

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في ردها على استفسار أحد المتابعين، حول مدى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع التي اشتراها بسيارته الخاصة من البحرين عند دخوله إلى المملكة، علماً بأنه دفع الضريبة في البحرين.

وقالت الهيئة من خلال حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، إن ضريبة القيمة المضافة تطبق على جميع الواردات، مبينةً أن الضريبة تضاف على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة بنسبة 15 % إضافة إلى رسوم الشحن ورسوم الجمارك وأي رسوم أخرى.

وأضافت أنه يسمح للمسافرين الذين يدخلون إلى المملكة من خلال المطار أو الميناء أو الحدود البرية بإدخال السلع ذات الطابع الشخصي وغير التجاري من دون دفع رسوم استيراد أو ضريبة قيمة مضافة، وذلك في حال لم تتعد قيمة السلع 3 آلاف ريال سعودي.