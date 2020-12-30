بلغت قوته 5.6 درجة .. سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة مواطنيها من زلزال إيباراكي

بلادي – الرياض :

أعلنت سفارة المملكة في اليابان، اليوم (الأربعاء)، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضَربَ محافظة إيباراكي بقوة (5.6) درجة على مقياس ريختر.

وأكدت السفارة سلامة المواطنين السعوديين، داعية مواطنيها إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع شؤون السعوديين في حال حدوث أي طارئ على الأرقام التالية: 09055833862، 0335895242.