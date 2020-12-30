نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن التامين الطبي للزائرين في السعودية ومعرفة مدي صلاحيته في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التامين الطبي عن طريق مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي يرأسه معالي وزير الصحة السعودية وبعض الوزارات الحكومية الأخري في المملكة، حيث يبحث الكثيرين من زائرين المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن التامين الصحي ، لكي يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية والخدمات التي تقدمها المستشفيات، كما أن الضمان الصحي التعاوني يقدم العديد من الخدمات الصحية مثل، الكشف الطبي في العيادات والحصول على الأدوية، توفير الإجراءات الوقائية المختلفة مثل التطعيم ورعاية الطفولة والـأمومة، والحصول على الفحوصات المخبرية والشعاعية، توفير أمكان إقامة في المستشفيات للولادة والعمليات، علاج أمراض الأسنان واللثة .

الاستعلام عن التامين الطبي للزائر

وفر مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية للزائرين إمكانية معرفة معلومات عن التامين الصحي للزائرين ومعرفة تفاصيله، والحصول على الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات في المملكة، ويمكنك عمل استعلام عن تامين طبي عن طريق هذه الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . أنقر على خيار استعلام عن حالة تأمين .

أنقر على خيار الدخول إلى الخدمة .

سوف يظهر لك خدمة الاستعلام عن تأمين زائر .

أكتب رقم جواز السفر الخاص بالزائر بطريقه صحيحه .

سوف تظهر لك صوره يوجد به رمز مرئي يجب عليك كتابته .

أنقر على موافق .

وفي النهاية سوف تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بتأمين الزائر الطبي .

خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي

من الضروري قيام الأشخاص المستفيدين من تأمين مجلس الضمان الصحي السعودي أن يستعلموا عن مدي صلاحية التامين الطبي الخاص بهم، لأنه في حالة أنتهاء صلاحية التأمين الطبي سوف يكونوا غير قادرين على الحصول الرعاية الصحية وخدمات المستشفي الأخري، يمكنكم الاستعلام عن التأمين الطبي عن طريق هذه الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للضمان الصحي عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . أنقر على خيار الخدمات الإلكترونية .

أنقر على خيار الخدمات الإلكترونية لشركة التأمين .

أنقر على خيار الاستعلام عن معلومات التأمين الطبي .

أكتب رقم الإقامة أو رقم بطاقة الأحوال المدنية بشكل صحيح .

سوف يظهر لك صوره موجود بها رمز مرئي أكتبه بشكل صحيح .

أنقر على موافق .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم خطوات الاستعلام عن التامين الطبي للزائرين في السعودية، وطريقة الاستعلام عن مدي صلاحيته للاستفادة من الخدمات المقدمة من المستشفي والحصول على الرعاية الصحية .