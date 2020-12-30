نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي علي حساب المواطن يناير 2021 وشروط الدعم الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي علي حساب المواطن يناير 2021، سؤال يدور في ذهن الكثيرون ممن يستفادوا من برنامج الدعم المقدم للسعوديين الذي تم انطلاقه بهدف مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض وكذلك الأسر التي تمر بظروف خاصة مثل الأرامل والمطلقات، وبينت الحكومة السعودية العديد من الشروط التي ينبغي توافرها في المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن ونوفر لكم من خلال اسطر هذا المقال عبر موقع ثقفني المواعيد الجديدة لصرف برنامج حساب المواطن كما يتضمن مقالنا أهم الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في المواطنين المستفيدين من الدعم.

كم باقي علي حساب المواطن يناير 2021

إعتاد المواطنين السعوديين صرف حساب المواطن شهرياً في يوم العاشر من كل شهر حسب التوقيت الميلادي، ولكن في نفس الوقت أكدت عن تغيير موعد صرف حساب المواطن في حالة أن يكون يوم العاشر من شهر ميلادي يوافق عطلة رسمية أو يتوافق مع يوم جمعة أو ما شابه ذلك، حيث يتم التغيير لمدة يوم أو يومين بحد أقصى سواء كان بالتقديم أو بالتأخير، لذا نجد حسب التوقيت الميلادي لهذا الشهر نجد أن موعد صرف حساب المواطن يناير 2021 يتوافق مع يوم الأحد 10 يناير، والذي يوافق بالتوقيت الهجري 26/5/1442 هجريا.

شروط صرف حساب المواطن

اشترطت الحكومة السعودية علي المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول علي دعم حساب المواطن أن تتوافق عليهم الشروط التالية:

المستفيد يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

يتجاوز عمر المتقدم 18 عام.

حامل بطاقة التنقل.

عدم تواجده في دار الايواء أو السجون.

رابط الإستعلام عن حساب المواطن

يتمكن المواطنين السعوديين الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة من خلال الدخول علي رابط حساب المواطن ثم القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية والتحقق من الرمز المرئي ثم الضغط على كلمة عرض.