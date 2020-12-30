نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد لقاح أكسفورد "استرازينيكا" لإستخدام في بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت الحكومة البريطانية على لقاح "أسترازينيكا" للاستخدام في المملكة المتحدة، ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الاثنين وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وطلبت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة - كافية لتطعيم 50 مليون شخص.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن هذا سيغطي جميع السكان عندما يقترن بالطلب الكامل للقاح "فايزر"

وستبدأ مراكز التطعيم الآن في دعوة المرضى للحضور والحصول على اللقاح اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

تم بالفعل تحديد المجموعات ذات الأولوية للتحصين، بدءًا من سكان دور الرعاية، والذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والعاملين في مجال الصحة والرعاية.

لكن سيتم تقديم لقاح لجميع البالغين، بما في ذلك من هم أقل من 50 عامًا.

وتأمل بريطانيا أن يتم قريبًا تطعيم حوالي مليوني مريض أسبوعيًا بلقاحين معتمدين الآن.

يوم الثلاثاء، تم تسجيل 53135 حالة إصابة جديدة بـكورونا في المملكة المتحدة، وهو أعلى ارتفاع في يوم واحد منذ بدء الاختبار الشامل، بالإضافة إلى 414 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي.