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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور وموعد والخطة الزمنية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعد الإعلان عن نتائج نظام نور الإلكتروني 1442 بدأت وزارة التعليم السعودي في الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي، حيث يتم التسجيل من خلال الدخول على الرابط الرسمي نظام نور الإلكتروني لعام 1443، حيث حددت الوزارة أنه يبدأ التسجيل فيه وفقاً للخطة الزمنية المتبعة من قبل نظام نور 1443 وذلك في اليوم الموافق الأحد الموافق 21/1/1443 هجرية الموافق 29/8/2021 ميلادية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية تسجيل الطلاب.
وقد قام الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائب وزير التعليم إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية المختلفة، حيث تم اعتماد العمل وفقاً دليل القبول والتسجيل والتمكن من الإبلاغ عن كافة المدارس الحكومية والأهلية والدولية والأجنبية والعالمية.
خطة وكيفية تسجيل الطلاب :
وحددت وزارة التعليم تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي وفق الآتي:
- طلاب أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي 1443 هجرية أو أقل من ذلك بتسعين يوماً فقط من كان تاريخ ميلاده في 23/4/1437 هجرية الموافق 2/2/2016 ميلادية أو قبل ذلك
- طلاب تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً (180) كحد أعلى من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من 24/4/1437 هجرية الموافق 3/5/2/2016 ميلادية إلى 25/7/1437 الموافق 2/5/2016 ميلادية
ومن الجدير بالذكر أنه يتضمن التعميم: حيث أشارت إلى التوجيه بتطبيق الضوابط الواردة في دليل القبول والتسجيل (على السعوديين وغير السعوديين) وعلى إدارات التعليم ضرورة التأكد من أن جميع الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية تمت إضافتها في نظام نور الإلكتروني، وتتولى إدارة كل مدرسة مراجعة وفحص بيانات وملفات الطلاب المستجدين أولاً بأول واستبعاد من لا تنطبق عليهم معايير وقواعد التسجيل وعلى إدارة / قسم (الاختبارات والقبول ، تعليم الكبار ، التربية الخاصة ، مكتب المدارس العالمية والأجنبية) متابعة ذلك وفقا لما ورد بدليل القبول والتسجيل .
بالإضافة إلى أنها تضمنت روابط التسجيل حسب نوع المستخدمين والصلاحيات وهذا من خلال:
- رابط التسجيل لولي الأمر من خلال نظام نور الإلكتروني يتم من خلاله تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجل مدني، وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يحملون إقامة نظامية وتسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي، ويشمل التسجيل عبر الموقع الطلاب الذين أكملوا ست سنوات بتسعين يوماً ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات ب (180 يوماً) ممن تنطبق عليهم ضوابط القبول الواردة في الدليل.
- رابط التسجيل الموجود في مستخدم قائد المدرسة ويتم من خلاله تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالإنابة عن ولي الأمر الذي ليس لديه القدرة على التسجيل وتسجيل الحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا عن طريق قائد المدرسة الواردة في الدليل.
- رابط لإضافة ملف طالب جديد في مستخدم قائد المدرسة ويتم من خلاله تسجيل الحالات الواردة في الدليل.
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