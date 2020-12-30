نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري بنك الرياض 1442 شراء عقار بنك الرياض مع معرفة شروط التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل العقاري بنك الرياض وشروط التمويل العقاري يوفر بنك الرياض حلول تمويلية متوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعتمد على مبدأ المرابحة، حيث تتيح للعميل عملية اختيار العقار الذي يناسبه ومن ثم تمليكه له، ومن مميزات بنك الرياض في شراء عقار متكامل البناء انه من الممكن صرف مبلغ التمويل قبل إيداع الراتب وأيضا يوفر خطط سداد مرنة مع هامش ربح تنافسي وإرسال المقيم المحول في نفس اليوم.

شروط التمويل العقاري بنك الرياض

إذا كنت تريد شراء عقار متكامل البناء وحتى غير مكتمل البناء من خلال شراء عقار بنك الرياض فأليك الشروط الأتية:

هذه الخدمة متاحة للسعوديين فقط.

ألا يقل راتب المقدم عن 5,000 ريال سعودي.

هذه الخدمة متاحة لكل من العاملين في القطاع الحكومي والشبه حكومي والقطاع الخاص وأيضا البنوك.

يجب تحويل الراتب ومن الممكن استثناء هذا الشرط لموظفين قطاع البنوك فقط.

حاسبة التمويل العقاري بنك الرياض

بنك الرياض يساعدك على التخطيط المالي حسب احتياجاتك المستقبلية والحالية من خلال العديد من الأدوات عبر الأنترنت:

أولا الدخول على حاسبة التمويل العقاري.

حيث يتم ملئ التفاصيل المالية والمهنية كم موضح في الصورة.

كتابة صافي الراتب.

ثم كتابة الالتزامات الشهرية بالريال السعودي.

ثم اختيار مدة التمويل التي تتراوح ما بين 5 ل 30 سنة.

ثم القسم الذي يخص العقار.

كتابة سعر العقار ثم اختيار نوع العقار إذا كان رهن عقاري أو السكن الأول أو الثاني.

وأخيرا اضغط على كلمة احسب.

كم رسوم تقييم العقار بنك الرياض

يجب ألا يقل الراتب عن 5,000 ريال سعودي.

ويكون معدل النسبة المئوية 1.85%.

ورسوم الإدارية تكون 1%.

وان تكون الدفعة المقدمة 15%.

وتكون رسوم السداد المبكر 3%.

القرض المدعوم بنك الرياض

يقوم بنك الرياض بتمويل المواطنين حيث يقدم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بتغطية كلفة هامش الربح أي يعنى دعم جزئي أو كلى لأول 500,000 ريال السعودي من مبلغ التمويل، رابط برنامج التمويل السكني المدعوم،حيث تتفاوت نسبة تحمل كلفة هامش الربح حسب الشروط التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث يقوم البنك بتمويل المواطن بينما يقدم صندوق التنمية العقاري ضمان ضمان للدفعه المقدمة لشراء منزل بنسبة تصل إلى 5% من أجمالي قيمة العقار، وتنخفض الدفع المقدمة من 10% إلى 5% للذين يستحقون الدعم السكنى.