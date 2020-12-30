نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل الدخول وموعد صرف الدفعة ال38 لشهر يناير 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن تسجيل الدخول، يرغب الكثير من المواطنين في الحصول على رابط تسجيل الدخول بحساب المواطن، وذلك للاستعلام عن حساب المواطن الدفعة ال38، ولذلك ازدادت معدلات البحث عن رابط حساب المواطن تسجيل الدخول، ويرغب الكثير من مستحقي دعم حساب المواطن في التعرف على موعد صرف الدفعة ال38 لشهر يناير، وقد شدد مسؤولي برنامج حساب المواطن على ضرورة أن يقوم المسجلين في ذلك الدعم بتحديث بياناتهم، وذلك لضمان استمرار الحصول على الدعم، وازداد تساؤل المواطنين في الآونة الاخيرة عن موعد صرف الدفعة ال38 من الدعم، ويريدون التعرف ما إذا كان يوافق يوم عطلة بالمملكة السعودية، وإليكم في ذلك المقال رابط حساب المواطن تسجيل الدخول.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38

تم صرف الدفعة السابعة والثلاثين والخاصة بشهر ديسمبر في يوم 10 من ذلك الشهر الميلادي، وقد بلغ إجمالي ذلك الدعم 1.8 مليار ريال سعودي، لتبدأ عملية تلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين الذين لم يتلقوا الدعم أو وجدوا خطأ في المبلغ الذي تم استلامه.

وازدادت تساؤلات بعض الناس عن موعد صرف الدفعة الجديدة الخاصة بشهر يناير القادم، وقد أعلن المسؤولون عن البرنامج أن الدفعة ال38 سوف يتم صرفها في يوم 10 من شهر يناير القادم.

رابط حساب المواطن تسجيل الدخول

يمكن لكافة المسجلين بحساب المواطن الاستعلام عنه من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب في البداية الدخول على رابط حساب المواطن تسجيل الدخول من هنا.

ثم كتابة رقم الهوية.

ثم تأتي خطوة كتابة الرمز المرئي.

والان النقر على استعلام.

يعد نظام حساب المواطن من أفضل أنظمة الدعم التي يمكن تقديمها للمواطنين في الظروف الحالية، حيث قد عاني البعض من فقدان وظائفهم في ظل تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.