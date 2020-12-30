نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الاستعلام عن العلاوات السنوية والدورات والإجازات للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن العلاوة السنوية نظام فارس وقد قامت وزارة الخدمة المدنية الستار بالإعلان عن قيمة العلاوة السنوية من نظام فارس 2021 – 1442 للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية سواء المواطنين أو الأجانب، ويمكن لكل المواطنين من الاستعلام عن العلاوة السنوية من خلال البوابة الرئيسية الإلكترونية لنظام فارس من الحصول على قيمة تلك العلاوة بالريال السعودي وفق الدرجات والترقيات الوظيفية المختلفة وحسب الرُتب والدرجات في السلم الوظيفي المُدرج من الجهات المختصة، وذلك وفق الترتيبات المحددة التي قامت وزارة التعليم السعودية إقرارها خلال الفترة الأخيرة وننشر لكم كافة التفاصيل الخاصة الاستعلام عن العلاوة السنوية خلال السطور التالية والتسجيل عبر نظام فارس للتطوير المهني وكيفية ملء البيانات الناقصة.

البوابة الإلكترونية نظام فارس

تعريف نظام فارس هو بوابة إلكترونية تتصف بالعديد من الخدمات التي أطلقتها وزارة التعليم السعودي على غرار بوابة نظام نور الإلكترونية والتي تتسم بالعديد من المميزات ايضا، ولكنها مع اختلاف أن تلك البوابة التي بين أيدينا تهتم وتقدم الخدمات للمعلمين والمعلمات فقط بجميع المستويات من هذه الخدمات العلاوة السنوية التي تقدم سنوياً وغيرها، وقد أتاحت لجميع المعلمين والمعلمات من الاستعلام والتسجيل للعلاوة السنوية التي تقرها وزارة الخدمة المدنية، كما تُعد البوابة الإلكترونية الحكومية الأولى للعاملين بمختلف الهيئات التعليمية من أجل الحصول على خدماتهم وتحقيق رغبات العاملين للوصول لرؤية 2030 وتحقيق إنجازات كبرى يتحدث عنها التاريخ.

العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات نظام فارس

تم احتساب علاوة العام الماضي قيمة العلاوة السنوية ونظام فارس الخدمة الذاتية وما تم توزيعها حسب الدرجات الوظيفية بالريال السعودي، كما موضح في الآتي:

علاوة معلمي المستوى الأول: تبدأ من 300 حتى 600 ريال سعودي.

علاوة معلمي المستوى الثاني: تبدأ من 320 إلى 620 ريال سعودي.

علاوة معلمي المستوى الثالث: تبدأ من 340 حتى 640 ريال سعودي.

علاوة معلمي المستوى الرابع السنوية: بين 360 حتى 580 ريال سعودي.

علاوة معلمي المستوى الخامس: تبدأ من 380 حتى 540 ريال سعودي.

معلمي المستوى السادس: تتراوح في حدود الــ 400 ريال سعودي.

استثنائات صرف العلاوة السنوية للمعلمين نظام فارس

قامت وزارة الخدمة المدنية الإعلان بأن العلاوة السنوية تُصرف لجميع المعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التعليم السعودي وفق لائحة القانون في مادته السادسة والعشرين ماعدا كل ما تم، استثنائه: