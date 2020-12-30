نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الجديد 1442 وخطوات استخراج تعريف بالراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الجديد 1442 وخطوات تعريف بالراتب، يعد ذلك أحد الخدمات الإلكترونية الكثيرة والمتعددة والتي يقدمها نظام فارس للعاملين في المجال التعليمي سواء أكان معلم أو إداري أو مستخدم أو عامل، فنظام فارس الجديد هو عبارة عن نظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية، ويقدم نظام فارس عدد الخدمات الإلكترونية سواء في صورة طلبات أو استعلامات للموظف وللمدير، وسوف نتناول في هذا التقرير خطوات استخراج تعريف بالراتب كأحد الاستعلام الهامة التي يحرص عليها كافة أفراد المنظومة التعليمية من معلم أو إداري أو عامل ..إلخ.

خطوات استخراج تعريف بالراتب عبر رابط نظام فارس الجديد 1442 :-

يتيح نظام فارس للمعلمين ولشاغلي الوظائف التعليمية، عدد من الخدمات الإلكترونية، ومن الخدمات الإلكترونية التي يستطيع المعلمين والمعلمات وشاغلي الوظائف التعليمية من مختلف الفئات هي خدمة استخراج تعريف بالراتب وذلك من خلال الدخول على نظام فارس وإتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على رابط نظام فارس الجديد.

يتم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

يتم النقر على صلاحية الخدمة الذاتية.

يتم النقر على قائمة الطلبات.

يتم النقر على تعريف بالراتب.

يتم تحديد نوع التعريف ونوع الجهة واسم الجهة التي سوف يرسل إليها تعريف الراتب.

يتم النقر على تحميل التعريف.

يتم فتح ملف التحميل والقيام بالطباعة.

يقوم نظام فارس بعرض نموذج التعريف بالراتب كما هو موضح بالشكل التالي:-

نظام فارس الجديد يقدم عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى بخلاف استخراج التعريف بالراتب، وحالياً يتم إدخال أنشطة التطوير المهني عبر نظام فارس وبعض تلك الخدمات ما هو متاح للمدير وبعضها الأخر ما هو متاح للموظف والخدمات المتاحة للمدير هي:-

* طلب رفع مباشرة لموظف بسبب الإجارة، طلب بدل لموظف، طلب إبلاغ غياب موظف، الاستعلام عن الموظفين، الاستعلام عن طلبات الموظفين.

أما الخدمات المتاحة للموظفين والتي يمكن الحصول عليها من قبل نظام فارس للخدمة الذاتية هي :-

* طلبات الإجازة، طلبات إبلاغ مباشرة بعد الإجازة، طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تقاعد، طلب تمديد إجازة، طلب إلغاء إجازة، طلب تعديل بداية الإجازة، طلبات البدلات، الاستعلام عن كشف الرواتب، الاستعلام عن البيانات الأساسية للموظف.. وغيرها من الاستعلام الأخرى والتي يقدمها رابط نظام فارس الجديد.