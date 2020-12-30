نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة المياه 1442 في السعودية برقم الحساب من شركة المياه الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة المياه 1442 في مختلف مدن ومناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية أصبح الآن أمر غاية في السهولة، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة معرفة الفاتورة الخاصة بهم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بشركة المياه الوطنية، وقد قامت شركة المياه الوطنية بالعمل علي إطلاق هذا الموقع تسهيلاً علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم دون الحاجة إلي زيارة فروع الشركة في المملكة ، كما تقوم الشركة بتقديم العديد من الخدمات الأخري لإرضاء جميع العملاء.

الاستعلام عن فاتورة المياه 1442 السعودية برقم الحساب

قد قمت شركة المياه الوطنية بالإشارة إلي أنه اصبح بإمكان المواطنين والمقيمين الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بهم بطرق سهلة وميسرة عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلي زيارة فروع الشركة في مختلف أنحاء المملكة، كما يمكن للمواطنين تقديم أي شكوى خاصة بهم سواء عند انقطاع المياه أو عند الحاجة في نقل العدادات، أما عن طريقة الاستعلام عن الفاتورة فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص ب شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية.

في المملكة العربية السعودية. الضغط علي أيقونة تسجيل دخول.

يجب عليك كتابة البيانات المطلوبة أمامك بشكل صحيح.

يجب ارفاق صورة العداد وصك الملكية الخاص بك.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات وتحديثها يتم الضغط علي الخدمات الالكترونية .

. الضغط علي أيقونة” الاستعلام عن فاتورة المياه “.

“. كتابة رمز التحقق الذي سيظهر أمامك.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة أخري بها جميع البيانات الخاصة بالفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة المياه 1442 عن طريق موقع “حياك”

ومن خلال هذا المقال يمكنك معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية، أما عن الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد فيتم ذلك عن طريق موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والتي قامت بإطلاق الموقع إلكتروني الخاص بها “حياك ” للاستعلام عن الفاتورة ويمكنك اتباع الخطوات التالية :