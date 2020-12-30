نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن بـ5 خطوات فقط استعلم عن الراتب والرتبة والعلاوة بعد الزيادة للمعلمين عبر نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ابتسام الشهري، بأنه أصبح بإمكان المعلمين الآن الاطلاع على كل ما يخص وظيفتهم ومكتسباتهم ومستحقاتهم من الرواتب والرتبة الوظيفية والعلاوات، بالإضافة إلى رصيد الإجازات عبر نظام فارس، الذي يتيح للمعلمين بمختلف رتبهم الوظيفية الاطلاع على مستحقاتهم في نهاية كل شهر بالإضافة إلى الترقيات، ومعرفة أساس الراتب فضلًا عن عملية التسكين التي توفرها وزارة التربية والتعليم للمعلمين، يتم ذلك عن بعد وإلكترونيًا من خلال خطوات سهلة وبسيطة بالتسجيل في نظام فارس وإدخال بيانات المعلم كاملة، ثم الدخول على الحساب والاطلاع على البيانات الوظيفية كاملة.

نظام فارس

تداول المعلمين والمعلمات مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا حول كيفية الاستعلام عن الحالة الوظيفية والترقيات، وكذلك رواتب نهاية الشهرـ، وفي هذا السياق يتم التعرف على الحالة الوظيفية واجمالي الراتب باتباع الخطوات التالية:

الدخول على حساب المعلم في نظام فارس. اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للمعلم أو المعلمة. اختيار خدمة الرواتب والبدلات. اختيار تعريف الراتب. تحديد نوع التعريف والجهة.

وبالتالي يحصل الموظف على مايلي (القيمة الاجمالية للراتب، تعريف الراتب، الدرجة الوظيفية للمعلم أو المعلمة، تاريخ بداية الخدمة).

نظام فارس رواتب المعلمين

وللحصول على قيمة راتب المعلم أو المعلمة في شهر معين يتم اتباع مايلي:

تسجيل الدخول في نظام فارس . الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. اختيار الشهر المطلوب معرفة قيمة الراتب. تظهر الشاشة تفاصيل راتب المعلم في الشهر الذي اختاره إلى جانب مجموعة من التفاصيل الخاصة بالشهر مثل (بيانات الموظف الأساسية، الرواتب التي استلم فيها الموظف للراتب، بيانات الشهر الذي اختاره الموظف، صافي الاستحقاقات والاستقطاعات، بيانات تحويل البنك، بيان بأرصدة الاجازات، رقم الآيبان، صافي التحويل، واسم البنك).

هذا ويذكر بأنه عبر رابط موقع نظام فارس يمكن للموظف معرفة العلاوات السنوية المستحقة بعد الزيادة طبقًا للائحة التعليمية الجديدة، التي تراوحت بين 300 إلى 640 ريال في الزيادة الأخيرة، وتحتلف من معلم إلى آخر باختلاف سلم الرواتب والدرجات التعليمية والرتب الوظيفية، ويمكن أيضًا للمعلمين الاستعلام عن التسكين من خلال الدخول على نظام فارس وتسجيل البيانات الشخصية.