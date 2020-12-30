نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب قرض من بنك الراجحي وطرق الاستعلام عن تمويل مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب قرض من بنك الراجحي يعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن لعملاء مصرف الراجحي الحصول عليها، فلا داعي أن تقوم بزيارة فروع البنك إلى كنت بحاجة إلى الحصول على تمويل شخصي بنك الراجحي الجديد ولكن كل ما هو عليك زيارة الموقع الإلكتروني والاطلاع على أنواع التمويل المتاحة، من بينها التمويل العقاري بنك الراجحي بالإضافة إلى تمويل السيارات من الراجحي وقد أطلق البنك نموذج طلب قرض من بنك الراجحي وأشار إلى أن طريقة إدخال البيانات سهلة، ولذلك سنوفر لكم طريقة استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وأيضًا طريقة التقديم.

طلب قرض من بنك الراجحي

لا بد أن تعلم أن هناك مجموعة كبيرة من قروض بنك الراجحي وينبغي أن تعرف أن لكل قرض منها شروطه وضوابطه، ولكن هناك شروط عامة، وحتى تستطيع طلب القرض لا بد أن تختاره أولًا ثم تقوم بالنقر على تبويب تعبئة الطلب، وستقوم بإدخال البيانات التالية:

الاسم والجنسية.

الجنس والعمر.

رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمقيمين.

قيمة الراتب الشهري والقطاع الذي تعمل به.

رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

عنوان السكن وطرق التواصل معك.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

وإن كان لديك حساب شخصي في موقع مصرف الراجحي أو حساب بنكي، يمكن تسجيل الدخول ومن ثم الاستعلام عن قروض بنك الراجحي وعدد الأقساط المتبقية وكل ما يتعلق بالقروض، سواء التي حصلت عليها من قبل أو التي ما زالت قيد التنفيذ من خلال البنك.

قروض الراجحي كم راتب

في معظم القروض التي يوفرها لك بنك الراجحي ينبغي ألا يكون راتبك أقل من 3000 ريال سعودي، ويتم تحديد قيمة التمويل بناءً على الراتب وبناءً على القسط الشهري الذي ستقوم بتقديمه للبنك.

التمويل الشخصي بنك الراجحي

ويمكن طلب التمويل الشخصي بنك الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني، علمًا بأنه تمويل يتوافق مع الأحكام الإسلامية، وقد يسرت إدارة البنك الحصول على التمويل، بما يتناسب مع العملاء، ويمكن استغلال هذا القرض في سداد الديون، أو سداد الأقساط وخصوصًا أقساط المدارس.

حيث أن طلب قرض من بنك الراجحي يتناسب مع كافة احتياجات الأسر السعودية، أو احتياجات المقيمين الوافدين إليها.