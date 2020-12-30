نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح حجز الخطوط السعودية الدولية وطريقة الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى جميع الأشخاص سواء المواطنين السعوديين أو المقيمين ليتعرفوا على موعد انطلاق رحلات الطيران بعد أن توقفت منذ فترة بسبب تداعيات الفيروس المستجد فيروس كورونا، حيث أعلنت هيئة الطيران في مارس السابق عن توقف جميع الرحلات من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية احسن تحسن الوضع، حيث تم استعادة الطيران السعودي مرة أخرى، لكن في الأسبوع الماضي تم توقيف الرحلات نتيجة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

خطوات حجز تذاكر الطيران السعودي

سمحت المملكة العربية السعودية لجميع المقيمين بها العودة إلى بلادهم بشروط معينة من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث يمكن حجز تذاكر الطيران السعودي من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي موقع الطيران السعودي على الانترنت.

بعد دخولك علي الموقع قم بالضغط على خيار المتابعة

تجد أمامك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تظهر منها قم باختيار “إدارة الاختيار والحجز”.

بعد ذلك قم بادخال رقم الحجز الخاص بك.

يمكنك كتابة الاسم الأخير الخاص بك والموجود على التذكرة.

في النهاية قم بادخال الرمز الخاص ببلدك وبعد ذلك إختيار العرض.

شروط من أجل السفر عبر الخطوط الجوية السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها تحديد الإجراءات المتبعة أثناء السفر لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر عن قبل بسبب دخول الكثير من الأشخاص من جنسيات المختلفة وقد يحملون الفيروس قادمين به من بلادهم، وتم تحديد الشروط التالية عند السفر:

يجب أن يكون المسافر خاليا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد من خلال الفحص المؤكد لذلك.

ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

بمجرد الوصول إلى السعودية يبقى الشخص في منزله لمدة 7 أيام.