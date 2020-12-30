نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت أن الأوضاع الموجودة في البلاد العربية المستجدة بخصوص ممارسة الأعمال، أعلنت على أن هذه الظروف لا تزال تعويض “ساند” مستحق في معظم الحالات، حيث أن الاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الفترة الأخيرة، ولذلك أعلنت التأمينات الاجتماعية أنها تظل مسؤولية صاحب العمل قد تكون قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن خدمة إلكترونية، لكي يتمكن المشترك من القيام بجميع الخطوات المطلوبة لكي يتم التقديم على طلب تعويض التعطل عن العمل.

خطوات تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل :

يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سجل الدخول إلى حساب المشترك. يجب تقديم طلب لاستحقاق “ساند”. ثم بعد ذلك كتابة رقم الآيبان. يجب التأكيد من جميع البيانات الشخصية.

ومن الجدير بالذكر أن طلب إيقاف صرف التعويض، في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، بالإضافة إلى ذلك أن الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة للعاملين، حيث أن سوف يتم استمرار اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ كافة القرارات المناسبة للمواطنين، حيث أن قامت المؤسسة العامة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم.

بالإضافة إلى ذلك أن التأمينات الاجتماعية لا يزال تعويض “ساند” الخاص بالعاملين بالمملكة العربية السعودية، بالمنشآت المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) مستحق في معظم الحالات، ولذلك تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، بالإضافة إلى ذلك أن أن هذا يتضمن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضا.

نظام ساند يقوم بالمملكة العربية السعودية على رعاية العامل السعودي وأسرته، وهذا في فترة تعطله عن عمله، في أي ظرف طارئ “خارج عن إرادته”، حيث يعمل برنامج نظام ساند على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين للعامل، وهذا يعد توفير الحد الأدنى من الدخل، لكي تعيش الأسرة حياة كريمة، ومن الجدير بالذكر أن هذا يعد توفير التدريب اللازم، لكي يتم مساعدته في البحث عن عمل آخر وقت ما يشاء العامل.