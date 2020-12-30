طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية 1442

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عمر شويل - جدة تسجيل الدخول في منصة مدرستي التعليمية، تعتبر منصة مدرستي التعليمية من اهم المنصات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ولقد تم تأسيسها بهدف تطوير منظومة التعليم لكى تساعد العديد من الطلاب والمعلمين وتوفير لهم كافة الأمور في عمليات التعليم عن بُعد بدلا من الذهاب إلى المدارس وخاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث تسمح للطالب بسماع شرح الدروس والمناهج الدراسية ويمكنه أداء الاختبارات من خلالها وأيضا يمكن لولى الأمر أن يتواصل مع المدرسين، وسنوضح لكم كافة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

تسجيل دخول الطلاب لمنصة مدرستي

قم بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

اختار حساب مايكروسوفت للطلاب والكوادر التعليمية.

بعد ظهور صفحة حساب المايكروسوفت اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

قم باختيار كلمة”جدولي” الظاهرة من أمامك.

يقوم الطالب بعد ذلك باختيار اسم الدرس الذي يرغب فيه.

ثم الضغط على الدرس الذي يتم حضوره الان.

وأخيرا يكون الطالب قد تم تسجيل حضور.

تسجيل الدخول لطالب جديد

قم بالدخول إلى موقع العودة إلى المدارس.

سيظهر لك أمامك تسجيل جديد، قم بكتابة رقم الهوية أو الإقامة.

ثم كتابة رقم الجوال.

قم بكتابة رمز التحقق ” انأ لست برنامج روبوت”.

ثم اضغط على كلمة” تحقق” لتسجيل جديد.

تسجيل دخول المعلم لمنصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي للمعلم خدمات متعددة، ومنها يستطيع أن يعمل الواجبات والاختبارات بشكل منتظم، ويتم من خلالها متابعة أداء الطلاب ويمكنه أيضا إنشاء الواجبات الخاصة بهم، وسنوضح بالخطوات طريقة تسجيل المعلم لمنصة مدرستي كالتالي:

يجب عليك الدخول لمنصة مدرستي التعليمية.

قم باختيار تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت Tems.

بعد ذلك اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك.

اضغط على تسجيل ليتم دخولك لمنصة مدرستي الإلكترونية.

كيفية إرسال الواجب عبر مدرستي