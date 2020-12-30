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عمر شويل - جدة بقي نحو 18 يومًا على موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442هـ، إذ من المفترض أن تبدأ إجازة الترم الأول يوم غدٍ الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وتستمر حتى يوم 16 يناير من العام الجديد 2021م، وذلك وَفْقَ الجدول الذي نشرته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، قبل بدء انتظام الدراسة، أون لاين، في 30 أغسطس الماضي، جراء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، الذي دفع حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، حماية لجميع المواطنين والمقيمين، خصوصًا في القطاعات التي تشهد حضورًا كبيرًا مثل قطاع التعليم، في المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442

وفي السطور التالية، ننشر موعد بداية الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442هـ، وباقي المواعيد الخاصة بجدول الدراسة في المملكة، خدمة لطلاب جميع المراحل التعليمية، وأولياء الأمور، والمعلمين، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، كانت اختبارات الترم الأول 1442هـ في الخامس من شهر جمادى الأولى، الموافق 20 من شهر ديسمبر 2020. يلي ذلك، بداية إجازة الفصل الأول 1442هـ في يوم الخميس 16 من شهر جمادي الأولى، الموافق 31 ديسمبر 2020م. ثمّ بداية الفصل الترم الثاني 1442هـ في اليوم الرابع من شهر جمادى الآخر لعام 1442هـ، الموافق 17 يناير من عام 2021م. كما تأتي إجازة عيد الفطر يوم 17 رمضان 1442هـ وحتى اليوم السادس من شهر شوال. بالنسبة لموعد بداية اختبارات الترم الثاني لعام 1442هـ سيكون في الحادي عشر من شهر شوال الموافق الـ23 من شهر مايو لعام 2021م. أخيرًا، فإن إجازة نهاية العام تبدأ في 22 من شهر شوال عام 1442هـ، الموافق 13 يونيو من عام 2021م.

خريطة أيام الدراسة والإجازات في المملكة

فيما أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، خريطة أيام الدراسة والإجازات في جميع المدارس للعام الدراسي 1442هـ، وهو على النحو الآتي: