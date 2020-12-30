نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن اسهم ارامكو المجانية والتداول عنه في جميع الأسواق العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة النفط العربي الأمريكة، تعد شركة أرامكو المعروفة بشركة النفط العربي الأمريكية، هي اكبر شركة في المملكة العربية السعودية تتخصص في في مجالات أصدار النفط والغاز الطبيعي، وتعد شركة النفط العربي الأمريكية هي شركة عالمية، وتعد هي اكبر شركة حول العالم كلة، وقد تم تأسيسها منذ عام 1988 ميلادياً، وقد تبلغ الشركة اكبر عدد من قيمتها السوقية يصل إلي 781 مليار منذ عام 2006،حيث تقع مكان الشركة الرئيس في زهران.

في الفترات الأخير قد تم إعلان تحت أمر من الأمير عبد العزيز بن سلمان انه قد تم اكتشاف اربعه من المواقع من النفط والغاز الطبيعي من تواجدها داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويعد ذلك الخبر من اكثر الأخبار السارة التي يهتم بها الجميع داخل أراضى المملكة العربية السعودية، حيث انه بعد الاكتشاف نواقع النفط العربي والغاز الطبيعي قد أدي ذلك إلي ارتفاع سهم أرامكو، حيث اكد وزير الطاقة أن ارامكو السعودية قد توصل العمل علي تحديد الحقول المساحة والحجم المكتشفة، فقد تم اكتشاف الزيت الغير التقليدي في حقل الريش، وتوجد أيضا في الشمال الغربي لمدينة الظهران

سهم أرامكو المجانية

قامت شركة ارامكو باداع الأسهم المجانية للمكتتبين في شركة ارامكو، وقد يصل الحد الأقصى من عدد الأسهم للفرد الواحد إلي مئة سهم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، فقد احتفظت شركة ارامكو بعدد الأسهم في خلال الستة اشهر، وقد تم توزيعهم مجانيا للمواطنين المستحقين بالمملكة العربية السعودية، فقد أعلنت شركة ارامكو السعودية انه لا يمكن احتساب الأسهم التي قد سبقت وتم شراءها بعدما تم طرحها من ضمن الأسهم التي قد تم منحها من الأسهم المجانية، فقد أعلنت الشركة أن قد يتم استبعاد الأسهم الأخيرة من قبل مركز الاداع نتيجة لمعرفة بالتعاملات لأسهم الشركة وتحديد الأسهم التي يتم ليداعها للاستثمار للفرض الواحد المؤهل لاحتساب الأسهم المجانية لهم.

أعلنت شركة ارامكو السعودية موضحة أن لأي سهم من اسهم ارامكو يتم شراءها بعدما يتم طرحها غير محتسبة، وكما انه أكدت أيضا أن الأسهم إذا تم بيعها المتواجدة في محفظة الاستثمار او التصرف بها سوف تقوم الشركة بخفض عدد اسهم ارامكو المؤهل لاحتساب الأسهم المجانية.