رابط تسجيل طلبة الصف الأول للمستجدين 1443.. ما هو عمر القبول للصف الأول الابتدائي

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل طلبة الصف الأول المستجدين في المملكة العربية السعودية من المرحلة الابتدائية نظام نور، وتم طرح العديد من التساؤلات بشكل يومي عن ما هو سن القبول طالب الصف الأول الابتدائي، وكيف نعرف هل يستطيع التسجيل في الصف الأول الابتدائي للمستجدين، وقد قامت وزارة التعليم مؤخرا بتوفير الإجابات على التساؤلات من خلال تعميم صادر عنها في ملف بي دي اف يحتوي جميع تفاصيل تسجيل الطلبة المستجدين للمرحلة الابتدائية 2020-2021 للعام الدراسي الجديد، حيث سيتم العمل على توفير رابط التقديم للطلبة، و كيفية تسجيل الطفل في نظام نور وتوضيح العديد من النقاط التي تدخل ضمن تعميم تسجيل الطلاب المستجدين 1443 من وزارة التعليم. تسجيل طلبة الصف الأول المستجدين 2021 تحدثت وزارة التعليم من خلال التعميم الصادر يوم أمس الاثنين عن بعض التنبيهات من ضمنها شروط قبول الطالب الصف الأول الابتدائي وما هي معايير القبول وما هو عمر القبول في الصف الأول الابتدائي للطالب، ومن ضمن أبرز هذه الشروط أن يكون لدى كل طالب شهادة تم الحصول عليها من قبل روضة الأطفال التي درس فيها الطفل، بشرط أن تكون معتمدة لدى الوزارة، وأن تقوم بإثبات دراسة الطفل لمدة فصلين دراسيين كاملين فيها. ما هي شروط الطلاب المستجدين في الصف الأول 1443 الشرط الأول هو وجود شهادة صادرة من روضة الأطفال تثبت التحاق الطفل لمدة فصلين الشرط الثاني توفر الاستمارة النمائية والتي تكون وظيفتها إثبات قدرة الطفل على إتمام المهارات النمائية وتوفر توصية معتمدة لدى الطفل من طرف المعلم في الروضة بشرط أن يكون متضمن قدرة الطالب من أجل الالتحاق مبكرا في الصف الأول من المرحلة الابتدائية يجب أن تكون الروضات حكومية أو أهلية تابعة لوزارة التعليم أو من الروضات الموضحة أدناه: روضات من خارج حدود المملكة العربية السعودية شرط توفر وثيقة تثبت قدرة الطفل على الالتحاق المبكر الصف الأول وقدرته على إتمام المهارات النمائية مع الأخذ بعين الاعتبار تصديق الوثائق في الملحق الثقافي أو عن طريق السفارة السعودية في البلد التي بدأ الدراسة فيها

الروضات والمدارس العالمية والأجنبية أو الأهلية المطبقة لكافة البرامج الدولية المرخصة من قبل وزارة التعليم

جميع الروضات التي تتبع إداريا بوزارة التعليم السعودية. ما هو سن قبول الأطفال المستجدين في الصف الأول الابتدائي من أتم عمر ست سنوات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 1443 أو ما يقل عن حوالي 90 يوم أو ما يعادل ثلاثة اشهر توضيح آخر يمكن من تاريخ 23 ربيع الثاني 1437 أو قبل هذا التاريخ

الطلبة الذين يقل سنهم عن عدد سنوات بحوالي 180 يوم في حد أعلى ويكون تاريخ الميلاد الخاص بالطفل من فترة 24 ربيع الثاني 1439 وحتى 25 رجب 1437 وعلى الميلادي يوافق يوم الثاني من شهر أيار 2016

فيما يلي توضيح بتعميم المستجدين في الصف الأول الابتدائي وعمر القبول. رابط تسجيل الطلاب المستجدين الخطة الدراسية المرحلة الابتدائية الصف الأول في نظام نور يمكن تسجيل من خلال عدة روابط ويختلف كل رابط عن الآخر باختلاف الشخص المسجل، حيث يمكن التسجيل عبر ولي أمر قائد المدرسة، وكذلك رابط إضافة ملف الطالب الجديد لقائد المدرسة، وفيما يلي رابط التسجيل في نظام نور: رابط نظام نور تسجيل ولي الأمر

رابط نظام نور تسجيل قائد المدرسة

رابط نظام نور إضافة ملف طالب

الجدير بالذكر أن جميع الروابط هي رابط نظام نور وهي رابط واحد، ولكن يتم الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور ويكون التسجيل باختلاف صفة المسجل فقط إن كان ولي أمر أو قائد مدرسة. تنبيهات بخصوص تسجيل الطلاب في نظام نور للمستجدين المرحلة الابتدائية الصف الأول يتم تطبيق ما ذكر أعلاه للطلبة الأجانب والسعوديين في كافة المدارس التعليمية التابعة لقسم التعليم العام، ويشمل من المدارس الحكومية والأهلية بما فيها مدارس تحفيظ القرآن الكريم والبرامج المتعلقة بالتربية الخاصة، بالإضافة إلى المدارس الأجنبية والعالمية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية

تلزم إدارات التعليم التأكد من أن الروضات الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية تم إدراجها في بوابة نون الإلكترونية

ستقوم إدارة المدرسة لفحص ومراجعة المعلومات والبيانات والملفات المتعلقة بالطلاب المستجدين أولا بأول وستعمل على استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير وقواعد التسجيل، كما يجب على إدارة وأقسام الاختبارات والقبول والتربية الخاصة وتعليم الكبار ومكاتب المدارس العالمية الأجنبية المتابعة الدائمة بما يتناسب مع دليل القبول والتسجيل. الطلاب المشمولين بالتسجيل بواسطة اسم ولي الأمر في نظام نور هناك العديد من الفئات التي يشملها التسجيل بواسطة ولي الأمر أو نظام نور وهي واضحة كالآتي: يمكن تسجيل الطلبة السعوديين بما يستحوذون على سجل المدني

بما يستحوذون على سجل المدني يمكن تسجيل الطلبة من أم سعودية الجنسية وأب أجنبي غير سعودي

تسجيل الطلاب الغير سعوديين الذين يستحوذون على إقامة سارية المفعول

الذين يستحوذون على إقامة سارية المفعول يشمل التسجيل بواسطة رابط نظام نور الطلبة الذين وصل منهم إلى ستة سنوات أو ممن تقل سنوات عمرهم عن هذا التاريخ بثلاثة أشهر ومن تقل أعمارهم عن هذا السن بحوالي 180 يوم، وتعتبر هذه الفئة موجودة في البند الثاني من الفقرة الأولى من هذا التنظيم، حيث يمكن تسجيلهم بما يتوافق مع ضوابط القبول في هذا البند. الفئات المشمولة للتسجيل بواسطة مستخدم قائد المدرسة للطلاب المستجدين بالصف الأول يمكن تسجيل الطلاب السعوديين والأجانب نيابة عن ولي الأمر بشرط أنه لا يستطيع التسجيل بواسطة ولي الأمر

تسجيل الحالات التي لا تستطيع التسجيل إلا من خلال قائد المدرسة المذكورة على النحو التالي: الطلبة الخليجيين

طلاب دار الرعاية الاجتماعية

الطلاب الموجودين في مدارس القرى والهجر والذين تتجاوز أعمارهم إحدى عشر عام وثلاثة أشهر بشرط إن لم يتم فتح فيها أي مدرسة، وبشرط عدم وجود مراكز محو أمية قريبة عليها

طلبة التربية الخاصة في “العوق البصري والسمعي بجميع أنواعه الصم وضعف السمع وعيوب النطق والتوحد والتربية الفكرية” والذين تتجاوز أعمارهم الحد الأعلى لعمر القبول بثلاث أعوام

الطلبة الذين لم تستكمل هوياتهم أو بمعنى آخر ليس لديهم أرقام سجلات مدنية مثل المعاملات من أبناء القبائل النازحة أو من أصحاب المشاهد والتعاريف الصادرة من الجهات المختصة أو الموجودون في الإمارات وبعض المناطق الأخرى.

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