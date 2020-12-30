نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول خدمة مديري لمنسوبي وزارة الصحة erp.moh.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث منسوبي وزارة الصحة عن رابط دخول خدمة مديري الصحة والتي من خلالها يمكن لمنسوبي وزارة الصحة طلب الاجازات ومتابعة إنهاء الإجراءات الخاصة وعدد من الخدمات المماثلة التي تقدمها الوزارة اعتمادًا على نظام الخدمات الذاتية ولذلك سوف نتعرف عن قرب على خدمة مديري وكيفية التسجيل بها.

رابط دخول خدمة مديري لمنسوبي وزارة الصحة

من خلال خدمة مديري erp.moh.gov.sa يمكن لمنسوبي الصحة طلب الإجازة أو إلغاء الإجازة أو تمديد الإجازة أو معرفة تعريف الراتب وقامت الوزارة بتسهيل الوصول للخدمة بإن أتاحتها على الهواتف المحمولة لكي يتمكن أي منسوب لوزارة الصحة من إنجاز الخدمات بشكل إلكتروني ذاتيًا ولذلك من الضروري لمنسوبي الصحة التسجيل في الخدمة بالطريقة التالية:

التسجيل في خدمة مديري

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية

قم بالتوجه لصف التطبيقات الحكومية.

والنقر على خدمة مديري وانقر على التسجيل

ادخل رقم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة السر

سيطلب منك كتابة اسم الوظيفة التي تشغلها بالوزارة

انتظر قليلًا لتصلك رسالة نصية تفيد بقبول التسجيل في خدمة مديري.

تسجيل دخول مديري الصحة

يمكن لكافة منسوبي الصحة الدخول إلى خدمة مديري الصحة بالخطوات التالية

التوجه لخدمة مديري الصحة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور

ثم تنتقل بعدها لخيار الدخول وبعد الدخول اختر اللغة المحببة لك.

بإمكانك الاستعلام عن أي خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لمنسوبي الصحة وتشمل التالي:

طلب الإجازات على اختلاف أنواعها سواء المرضية أو الاضطرارية أو السنوية.

مباشرة بعد الإجازات أو الانتداب

خدمات مفردات الراتب

كل ما يتعلق بالموظفين من الخدمات الذاتية.

خطوات طلب إجازة من خدمة مديري

قم بإتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الخدمة.

تسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم السري

التوجه إلى تبويب خدمة إدارة الإجازات

سترى أمامك تبويب ” تكوين غياب ” وبه صفحتين الأولى ملخص الإجازات والثانية أرصدة الإجازات

انقر على طلب إجازة جديد في صفحة ملخص الإجازات.

تظهر لك صفحة جديدة تتضمن نموذج طلب الإجازة

حدد نوع الإجازة وتاريخ البداية والنهاية

وعند الانتهاء قم بالنقر على خيار احتساب المدة

قم بملء بقية الخانات كملاحظات الإجازة ومكانها

تأكد من مراجعة كافة البيانات والتحقق من أرصدة الإجازات

وفور التأكد منها قم بالنقر على التنفيذ أسفل الصفحة

ثم توجه إلى الاعتماد لترى خانة موقف الاعتماد ” اعتماد معلق “

تصلك رسالة لقسم التبليغات بأنه تم اعتماد الغياب

في النهاية تظهر لك خانة موقف الاعتماد ” إجازة معتمدة “

تعديل إجازة من مديري الصحة

تتيح لك الخدمة أيضًا إمكانية التعديل على طلب الإجازة يمكنك عمل ذلك بالخطوات التالية:

قم بالنقر على علامة القلم للتعديل على طلب الإجازة أو لتمديد الإجازة في حال كون الإجازة بدأت

تظهر لك صفحة جديدة لتحديث الغياب توجه بعدها لخيار سبب التعديل

تنقلك لصفحة مراجعة الطلب بها البيانات القديمة والجديدة

ثم النقر على تنفيذ

وتقديم التعديلات الجديدة للاعتماد وترى في قسم التبلغيات إذن الاعتماد.

تعريف الراتب في مديري

الذهاب للخدمة

النقر على أيقونة المستكشف أعلي الصفحة الرئيسية

النقر على الخدمات الذاتية للمواطنين

التوجه لخدمة خطابات التعريف وانقر عليها

تظهر لك صفحة جديدة متعلقة بتفاصيل التعريف

قم بتحديد نوع الخطاب ” خطاب تعريف مالي “

حدد صيغة الراتب

يظهر لك في الطلب كافة البيانات الشخصية والمهنية منها نموذج ( الرقم الوظيفي – والسجل المدني – والراتب الحالي – والبدلات).

طلبات الانتداب عبر خدمة مديري الصحة