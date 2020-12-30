“الصحة”: الدراسات ما زالت جارية حول تأثير لقاح كورونا في قدرة النساء على الإنجاب

بلادي – الرياض :

كشفت وزارة الصحة أن الدراسات ما زالت جارية حول تأثير اللقاح المضاد لفيروس كورونا في القدرة على الإنجاب بالنسبة للنساء، سواء لمن سبق لهن الحمل أو من لم يحملن بعد.

وأوضحت أن اللقاح أمن للإناث من عمر 18 سنة فما فوق، مؤكدة أن اختبارات تحسسية أجريت على 8.9 ألف أنثى من 5 دول ولم يتعرضن لأي تحسس بعد 7 أيام من أخذ الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن التجارب الإكلينيكية التي أُجريت على 10.5 ألف أنثى أثبتت فعالية اللقاح ومأمونيته لهن.