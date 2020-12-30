حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس: سحب ممطرة على عدد من المناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع سماءً غائمة جزئياً وتكوّن السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وعلى أجزاء من مناطق: “المدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم”، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية”.
كما توقّع المركز الوطني للأرصاد تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر، على أجزاء من مناطق تبوك الحدود الشمالية والشرقية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان والقنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في القريات.
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