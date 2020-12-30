اكتمال التغطية الأمنية للطرق السريعة بالكامل بعد تدشين 7 مراكز لانطلاق دوريات “أمن الطرق” اليوم

بلادي – الرياض :

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، اليوم (الأربعاء)، 7 مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق في عدد من المناطق.

وتغطي المراكز الجديدة مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والقصيم، والجوف، وجازان، وبذلك تكتمل التغطية الأمنية لكافة الطرق السريعة بشكل كامل بنسبة 100 %.

كما تضمنت التغطية الأمنية طريق الساحل الغربي كاملاً، والذي يمر بمناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، ويشتمل على 21 مركزاً لأمن الطرق، تبدأ بمركز أمن الطرق بحقل وشرما شمالاً وتنتهي بمركز أمن طرق كيلو90 بمنطقة جازان.

وتهدف الخطة التشغيلية لأمن الطرق إلى تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية بأسلوب وطريقة نوعية ومتميزة، وذلك لسالكي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة.