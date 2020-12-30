“الإسكان”: إيقاف استقبال طلبات “منتج تمويل عقار قائم” اعتباراً من يوم الجمعة

بلادي – الرياض : أكدت وزارة الإسكان إيقاف استقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم اعتباراً من 1 يناير 2021. وأوضحت أن يوم غد الخميس سيكون اليوم الأخير لتسلم الطلبات لمستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية. وأشارت إلى أنها ستواصل تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول السكنية التي يوفرها برنامج “سكني”.

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