المملكة تؤكد رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية

بلادي – الرياض :
أكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان.
وأوضح المندوب الدائم، في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن المملكة ترفض أي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد.
وأكد أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمام مباشر من ولي عهده.
وطالب الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.
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