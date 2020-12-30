رسالة تُنشر لأول مرة من السلطان سعيد بن تيمور إلى ابنه الراحل السلطان قابوس

بلادي – الرياض :

نشرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الأربعاء)، رسالة لأول مرة، كتبها السلطان سعيد بن تيمور إلى ابنه السلطان الراحل قابوس.

وكُتبت الرسالة بخط اليد ووُقّعت بتاريخ 31 أغسطس 1972م، وجاء فيها: “ولدي العزيز قابوس؛ سررت بكتابك المحرر في هذا اليوم وبتمنياتك الطيبة لي، راجياً لك حسن الصحة والعافية ودوام التوفيق في مستقبلك”.

وتابع السلطان سعيد: “وآمل أن تكون والدتك وأختك في صحة وعافية، مع سلامي لهما ولك كما بدأ، وأنا لا أزال والدك الداعي لك بالخير”.