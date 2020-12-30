15 مليون ريال غرامة على 3 منشآت تعمل في الخدمات البترولية تواطأت في مناقصات الأمن العام

بلادي – الرياض : نشرت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات التي صدرت بحق 3 منشآت تعمل في الخدمات البترولية لممارستها التواطؤ. وتضمنت العقوبات، التي نُشرت اليوم (الأربعاء)، فرض غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال على كل منشأة. وأوضحت الهيئة أن المخالفة التي وقعت فيها كل منشأة تضمنت الاتفاق مع المتنافسين على التواطؤ في مناقصات الأمن العام.

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