“الصحة” تعلن توفر 600 وظيفة هندسية وتقنية للمواطنين في جميع المناطق والتقديم من غدٍ الخميس

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة عن توفّر 600 وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين فقط، وذلك ابتداء من يوم غدٍ الخميس الموافق 31 ديسمبر. وأوضحت أن التقديم للوظائف المعلن عنها يستمر لمدة 10 أيام، وذلك من خلال الدخول على بوابة التوظيف على الرابط “http://s.moh.gov.sa/jobs”. وتشمل تلك الوظائف حاملي مؤهل البكالوريوس من السعوديين في جميع مناطق ومحافظات المملكة، في التخصصات التالية: “الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، وأمن المعلومات، والشبكات، والبرمجة”.

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