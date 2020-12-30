الأمير تركي الفيصل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بلادي – الرياض : تلقى رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل، الأمير تركي الفيصل، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد- 19). وأظهر مقطع فيديو تلقي الأمير التطعيم بالحقن، في أحد مراكز اللقاح التي أعدتها وزارة الصحة لهذا الغرض. يُذكر أن عددا من المسؤولين تلقوا لقاح كورونا، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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