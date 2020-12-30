نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير المملكة لدى تونس يلتقي "كومان" وسفيري البحرين ومصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس المعين حديثًا الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر, وذلك في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب.

وتجول السفير الصقر في مقر الأمانة العامة للمجلس واستمع إلى شرح عن أعماله وإنجازاته.

عقب ذلك, زار سفير المملكة لدى تونس سفارتي مملكة البحرين وجمهورية مصر حيث التقى خلالهما سفير مملكة البحرين لدى تونس إبراهيم محمود، والسفير المصري لدى تونس إيهاب فهمي.

وجرى خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية و استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.