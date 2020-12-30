نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة محافظة جدة تطلق مبادراتها الخاصة بملتقى مكة الثقافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت أمانة محافظة جدة اليوم، مبادراتها الخاصة بملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" والمتمثلة في 8 مبادرات إلكترونية تشمل أجهزة وأنظمة إلكترونية.

وتتمثل أولى مبادرات الأمانة في "المواعيد المرئية" التي تُمكن عملاء أمانة جدة من حجز موعد إلكتروني لمراجعة المبنى الرئيس أو البلديات الفرعية "سواء حضورياً أو من خلال الاتصال المرئي" مع المختصين دون تكبد عناء الزيارة باختيار الموعد حسب المتاح لدى الجهة المعنية في الأمانة ومن ثم طباعة التذكرة وحضور الموعد المحدد أو إجراء الاتصال المرئي للقاء المسؤولين وتقديم الخدمة المطلوبة، ومن ثم تقييم الخدمة وأداء الموظف من خلال تعبئة الاستبيان المخصص لذلك، وتُدار المواعيد بمرونة كاملة من قبل إدارة خدمة العملاء، بوضع معايير المواعيد حسب على الطاقة الاستيعابية للمكان، وكذلك تحديد الساعات المناسبة للحجز بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتظهر بشكل آلي للعملاء.

وتتيح المبادرة الثانية وهي "القرعة الإلكترونية للمنح" للمواطنين الذين لديهم أوامر منح من المقام السامي من عام 1436هـ وحتى عام 1441هـ الاقتراع الإلكتروني عن بعد دون الحاجة للحضور لمبنى الأمانة، وإجراء القرعة بالطريقة التقليدية تحقيقاً للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، وتُدار جميع الأعمال بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، ابتداء من زيارة صاحب المنحة موقع الأمانة والدخول عبر النفاذ الوطني الموحد واختيار خدمة المنح ومن ثم الاقتراع الإلكتروني، وتُرسل رسالة نصية تأكيداً لصاحب المنحة بالمعلومات التفصيلية للأرض التي تم تخصيصها، مع رابط إرشادي للموقع الجغرافي للمنحة السامية على الخريطة.

أما المبادرة الثالثة "منصة جدة للتطوع" فهي منصة إلكترونية تحوي قاعدة بيانات شاملة المعلومات لمتطوعي المنطقة تجمع معلوماتهم الأساسية، وتتيح المنصة العديد من الخدمات نحو: التسجيل الإلكتروني للمتطوعين، توفير سجل خاص بالمتطوع يشمل معلوماته، المبادرات التطوعية المسجل بها، وعدد الساعات التطوعية المحققة مع إمكانية طباعة شهادة موثقة، كما يتم تفعيل استطلاعات الرأي عند نهاية كل مبادرة، كذلك بإمكان المتطوعين اقتراح وتقديم مبادرات ليتم دراستها من قبل أمانة جدة، وتتيح البوابة مبادرات عامة، ومبادرات يتم التسجيل بها على شكل مجموعات، كما أنها توفر مبادرات لا تتطلب التسجيل، حيث في أحد المبادرات سيتم الربط مع بلاغات 940، وذلك لرفع أي بلاغ مختص بمشاكل المدينة وتحويله ساعات تطوعية.

وتساعد المبادرة الرابعة للأمانة "دليل جدة الذكي" وهو نظام محادثة ذكي سكان وزوار مدينة جدة على تسهيل الوصول إلى وجهاتهم المختلفة في المدينة ومعرفة أي تفاصيل عنها كمعلومات التواصل، ساعات العمل، والموقع الجغرافي، كل ذلك من خلال استخدام المساعد الافتراضي (الشات بوت) وإجراء محادثة بسيطة معه ليتمكن المستخدم من الوصول للمعلومة بأسرع وأسهل طريقة ممكنة، وسيتم إتاحة المساعد الافتراضي من خلال عدد من التطبيقات المشهورة، وسيتم كبداية تطبيقه من خلال تطبيق التليجرام، ومن ثم سيتم تفعيله عبر تطبيق الواتس آب، وذلك تسهيلاً وتيسراً لكافة سكان المدينة وزوارها في الوصول للمعلومة.

وأطلقت الأمانة مبادرة خامسة وهي "تقديم معاملة إلكترونيًا" لتمكين عملاء أمانة جدة من أفراد ومؤسسات وشركات من تقديم معاملة إلكترونياً دون تكبد عناء الزيارة مبنى الأمانة والتقديم بالطريقة التقليدية، حيث أُتيح للمستخدمين الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد وتقديم المعاملة وتحميل المرفقات الخاصة بها إلكترونياً، ويقوم المختصون باستقبال الطلب والمراجعة والتدقيق، وإنشاء معاملة في نظام الاتصالات الإدارية آلياً وإحالتها للإدارة المختصة بالمعاملة، كما يمكن النظام المستخدم من الاستعلام عن المعاملة ومتابعة الإجراءات التي تمت على المعاملة بشكل تفصيلي من خلال حسابه.

وشرعت الأمانة كذلك في إطلاق "المنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة المدينة " وهي عبارة عن نظام إلكتروني مركزي لأمانة محافظة جدة للرقابة والتحكم في أساليب إدارة المدينة من مصدرها وحتى التخلص النهائي منها، وذلك من خلال ربطه بأنظمة رخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وكافة أنظمة الرقابة المتعلقة بجميع أنواع النفايات، ويرتبط النظام بالأنظمة الداخلية والخارجية، حيث يرتبط داخلياً بـ (نظام الحفريات، نظام دورة حياة المشاريع، نظام رخص البناء، نظام المردم الذكي، نظام المالية، نظام راصد النظافة) كما يرتبط خارجياً مع الجهات ذات العلاقة (وزارات التجارة والداخلية والعدل، و المرور ونظام البلدي وهيئة المدن).

ويهدف المشروع لمنع انتشار الإلقاء العشوائي للنفايات ومنع النقل إلى المردم بشكل عشوائي مع إيجاد الوعي الكافي لمنتجي النفايات ومنع المرادم الخطرة بالمحافظة وتقوم الخطة الزمنية لتسجيل المنتجين والمعدات الناقلة للنفايات من خلال الربط مع أنظمة الترخيص، والتي تستهدف حصر وتسجيل من 70- 80 من المعدات الناقلة للنفايات بالمحافظة، كما تتضمن الخطة الزمنية للنفايات ميدانياً ومواقع الإلقاء العشوائي والتي تستهدف 20- 30 من حصر وتسجيل المعدات الناقلة للنفايات.

ومن خلال مبادرة "نظام راصف" التي أطلقتها الأمانة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي يتم تقييم حالة شوارع جدة وتحديد أولويات الصيانة باستخدام أحدث معدات المسح الرقمي للطرق، ويتم من خلال النظام إصدار أوامر الصيانة إلكترونياً ومتابعة إجراءات سير عملها ، كما يتم ضبط جودة الصيانة باستخدام المعدات قبل إصدار أمر الإتمام إلكترونيا لضمان جودة الرصف واتمام الرقابة.

وتم ربط النظام بنظام رخص الحفريات ليتم حظر الشوارع المصانة لمدة عام، وسيتم نشر خطة الصيانة السنوية للجهات الخدمية بهدف التنسيق المسبق لتوفير الخدمات قبل موعد الصيانة المخطط، و ويعمل على مسح جميع شوارع جدة باستخدام التقنية والمعدات الحديثة وارتباطه بمستكشف جدة الجغرافي، والذي يعد الأول على مستوى الأمانات في المملكة.

وتسعى مبادرة أمانة محافظة جدة الأخيرة " نظام راصد نظافة " لإدارة العقود والعمالة و المعدات والخطط التشغيلية والمعسكرات وورش الصيانة لمشاريع النظافة بغرض تقييم قياس أداء الخدمات التعاقدية، والتحليل الذكي لها وتقديم المقترحات التطويرية بأفضل البدائل لتحسين جودة الأداء ورفع مستوى النظافة في مدينة جدة، ويتكامل النظام مع أنظمة تتبع معدات عقود النظافة الثلاثة عشرة، والتي توفر قراءات لأجهزة التتبع ومدى التزام المقاولين بمسارات الخطط التشغيلية، وقراءة أجهزة رفع الحاويات وأجهزة حساسات الوزن وأجهزة الكنس الآلي وإصدار التنبيهات والإشعارات الآلية في حالة المخالفات.

ويقوم النظام بالتكامل مع تطبيق الرصد الميداني الذكي والذي يسهم في ضبط جميع أنواع المخالفات، بناء على بنود الخدمات التعاقدية، منها مخالفات مقطوعة ومنها مخالفات تزمن لمعالجتها. وتقوم إدارة الإشراف على تطوير النظافة بمراجعة وتقييم تسديد المخالفة واعتمادها ليتم إصدار المستخلصات الآلية والتي ترحل لنظام المالية بشكل تلقائي عند الاعتماد.