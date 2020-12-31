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عمر شويل - جدة برقم الهوية الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور، يمكن لجميع الطلاب معرفة النتائج بكل سهولة وفي دقائق معدودة بعد أن قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية، بالإعلان عن تفعيل رابط نظام نور الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج بكل سهولة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور الإلكتروني عبر الإنترنت.

نتيجة الطلاب على نظام نور

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات في المملكة السعودية أولياء الأمور عن نتيجة عن النتيجة على نظام نور الإلكتروني بعد أن قام الطلاب بأداء الاختبارات الخاصة عبر الانترنت من خلال منصة مدرستي التعليمية التي قامت بانشاء أزمة التعليم بالمملكة السعودية،

حتى يتمكن جميع الطلاب من استكمال التعليم على مستوى المراحل التعليمية في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد والعالم كله حفاظا على صحة الطلاب وبالتالي ينتظر الطلاب ظهور النتائج على نظام نور الالكتروني من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية، لهذا سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب على النظام الالكتروني 1442.

يمكنكم من خلال الخطوات القادمة الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور من خلال الخطوات التالية وهى كالاتى:

في الخطوة الأولى التي تساعدك في الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور الالكتروني تسجيل الدخول على الموقع الرسمي عبر الانترنت ثم تضيف اسم المستخدم، وبعد ذلك تبدأ بكتابة كلمة السر وتتأكد من كتابتها بشكل صحيح ثم تقوم باختيار نتائج الطلاب وتقوم بعدها بتحديد الصف الدراسى الأول كتابة اسم الطالب بعد الزوج ثم تقوم بالضغط علي استعلام وسوف تظهر لك النتيجة بشكل تفصيلي تقوم به بطباعتها.

نتيجه الطالب عبر منصة مدرستي 1442

يمكنكم الحصول على النتائج من خلال المدرسة عبر الانترنت بعد تسجيل الدخول إلى الموقع عبر الانترنت واضافة اسم المستخدم ثم كتابة كلمة المرور، بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة التقويم والضغط على اشعار الفصل الدراسي الاول بعد ذلك سوف يظهر أمامك ملف درجات الطالب تبدأ بتنزيله، وبعد أن تنتهي مرحلة التحميل تقوم بفتح الملف وسوف تظهر لك درجات الطالب في جميع المواد بشكل تفصيلي.