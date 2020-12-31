خطوات إضافة الدورات في نظام فارس 1442

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عمر شويل - جدة إضافة الدورات في نظام فارس يعتبر هذا الأمر واحد من ضمن الأمور التي يبحث عنها العديد من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية وذلك ليقوم المعلمون في إدخال جميع الدورات التي حصلوا عليها ليتلقوا نتيجة ذلك الترقية في الدرجة الوظيفية وأيضاً يقدم النظام للمعلمون العديد من الخدمات في الصورة الإلكترونية.
إضافة الدورات في نظام فارس 1442
تقوم وزارة التعليمية بتنظيم العديد من الدورات التعليمية بشكل سنوي لجميع العاملين في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو الوافدين، ويتم عقد هذه الدورات بهدف الارتقاء بمستوي التعليم السعودي ليتناسب مع تطور التعليم في كافة أنحاء العالم، ويقوم المعلمون بتسجيل هذه الدورات في نظام فارس.
تسجيل الخدمة الذاتية في نظام فارس
حتي يتمكن المعلم من التسجيل في الخدمة الذاتية لنظام فارس يتوجب علية القيام ببعض الإجراءات البسيطة والتي نقدمها في السطور التالية:-
- الانتفال إلي موقع نظام فارس علي الأنترنت.
- يتطلب اختيار تسجيل جديد في برنامج الخدمة الذاتية من القائمة الرئيسية للموقع.
- يتم فتح لك نموذج التسجيل.
- تكتب الاسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- تكتب رقم الأبيان الخاص بالراتب في الحقل المخصص له.
- يتطلب منك أن تكتب البيانات الشخصية في المكان المخصص لها.
- إدخال رقم الرمز المرئي للتحقق البشري الموجود في الصورة.
- الضغط علي زر التسجيل في الخدمة الذاتية الموجود في الأسفل.
كيفية إضافة الدورات في نظام فارس
يعتبر إدخال الدورات الجديدة في النظام أمر هام في الترقية الوظيفية وحتي يتمكن المعلم من إضافة الدورات الجديدة يجب علية القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:-
- الذهاب إلي موقع نظام فارس علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- أختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الدورات.
- النقر علي زر إضافة دورة جديدة.
- تقوم بتحديد الدورات التي ترغب في أضافتها.
- تكتب كافة البيانات التي تتطلب منك لأضافه الدورة.
- رفع المستندات التي تتطلب منك بصيغة pdf من جهاز الكمبيوتر.
- الضغط علي زر إضافة الدورة.
- يتم المراجعة من قبل الجهات المختصة ثم إضافتها.
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