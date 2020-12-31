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عمر شويل - جدة حقيقة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن، حساب المواطن قام بتوضيح حول ما تردد أنه تم فتح باب التسجيل في البرنامج لجميع المواطنين في المملكة السعودية حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم المقدم من حساب المواطن كل شهر، حيث أكد لها أنه تم تعليق استقبال أي طلبات جديدة لجميع الأشخاص المتقدمين الذين يريدون الاستفادة من الدعم، وأكد أنه حتى الوقت الحالي لا يوجد موعد محدد لفتح باب التسجيل في البرنامج، وأكد أنه سوف يتم العمل على متابعة ومراجعة جميع الضوابط بشكل دائم.

برنامج حساب المواطن

حيث أوضح البرنامج قبل ذلك الضوابط الجديدة التي تشمل الأفراد المستقلين ومعرفة التعليق التسجيل في البرنامج جميع الأشخاص المستفيدين بجانب معروفة الحد الأعلى للاستحقاق وأكد البرنامج أنه تم إيقاف استقبال أي طلبات جديدة للأشخاص الذين يريدون على الاستفادة من الدعم المقدم من هذا البرنامج بعد انتهاء صرف الدعم 28 من شهر مارس لعام .2020

ضوابط حساب المواطن

قد أوضح قبل ذلك برنامج حساب المواطن العديد من الضوابط الجديدة التي تتعلق بالأفراد المستقلين حيث أكدت أنه ينبغي عليهم إثبات استقلالية المسكن لجميع الأفراد الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً، وأكثر وينبغي عليه أن يقوم بتقديم صك ملكية السكن أو مشهد اثبات السكن الجامعي أو في المعهد او في الكليات العسكرية وعقد إيجار موحد

وهذا من ضمن الشروط الأساسية حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم بشكل دائم دون أن ينقطع نهائياً وكان هذا الأمر في شهر يونيو الماضي، وذلك لجميع الأفراد المستقلين حتى يقوم بتعديل البيانات والمستندات المطلوبة لكي يتم الاستفادة من الدعم بشكل دائم دون أن ينقطع نهائياً.

شروط الأهلية في حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بتوضيح شروط الأهلية في البرنامج ومن أهمها أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية ويتم استثناء ابنه المواطنة والزوج الغير السعوديين، وينبغي أن يقيم هذا الشخص بشكل دائم داخل المملكة السعودية ولا يتواجد خارجها أكثر من 90 يوماً

بالاضافة إلى أهمية الا يتواجد في دار الإيواء التابعة للحكومة السعودية أو السجون وتكون البيانات التي أفصح عنها صحيحة وتكون متوافق مع بيانات الجهات ذات العلاقة، وكذلك معي الاستحقاق تتضمن داخل الأسرة وعدد أعمارها بشكل كامل.