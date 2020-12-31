نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج شهادة الطالب من منصة مدرستي واستعلام النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن لطلبة وطالبات المملكة العربية السعودية، استخدام طريقة استخراج شهادة الطالب من منصة مدرستي التعليمية، لمعرفة واستعلام النتائج النهائية بالفصل الدراسي الأول 1442، حيث فعلت وزارة التعليم خاصية إتاحة التعرف على النتيجة عبر نظام نور، أو من خلال المنصة التي استخدمها الطلاب في أداء اختبارات نهاية النصف الأول من العام الدراسي الجاري، حيث أنها الكيفية الثانية في الحصول على النتائج النهائية للامتحانات بعدما تعطل رابط موقع نور بسبب الضغط الهائل الذي شهده الأيام الأخيرة، منذ الانتهاء من تأدية الاختبارات من المرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، ونقدمها لكم لاستخدامها للتسهيل على الطلاب التعرف على درجاتهم في المواد.

خطوات استخراج شهادة الطالب منصة مدرستي

طريقة استخراج شهادة الطالب من منصة مدرستي التعليمية، تتم باتباع عدد من الخطوات التالية.

الدخول إلى رابط المنصة الرقمية مدرستي .

تسجيل الدخول إلى حسابك باسم المستخدم والرقم السري.

الضغط على التقويم الموجودة في شريط الخانات بالجانب الأيمن من الصفحة.

الذهاب إلى إشعارات الفصل الأول.

الضغط على نتائج الطلاب.

سوف تجد البيانات الخاصة بك وملف في نهاية الصفحة.

اضغط على الملف.

سوف تظهر خانة جديدة بها تنزيل الملف.

تقوم بتنزيل الملف إلى الجهاز المحمول أو الحاسوب الخاص بك، ويحتوي على الشهادة النهائية الخاصة بالفصل الأول، بها بياناتك من الاسم ورقم الجلوس ورقم الهوية أو شهادة الميلاد والجنسية، ودرجات كافة المواد التي قمت بتأدية اختباراتها كل مادة على حدى.

أما الطريقة الثانية هي الدخول إلى رابط موقع نظام نور واستخدام الطريقة التقليدية في معرفة النتائج، لكن مع الضغط على الموقع، ينتظر الطلاب تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط، حتى يجدوا سهولة أكبر في الحصول على نتائجهم، والإطلاع عليها هم وأولياء أمورهم في كافة المواد، والتعرف على التقديرات الخاصة بهم في كل مادة.