نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في حساب المواطن السعودي وطريقة تقديم الاعتراض والشكاوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن السعودي ، في ظل سعى حكومة المملكة لتقديم الدعم المادي، للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وقد عهدت المملكة إلى إطلاق برنامج حكومي يساهم في تخفيف الأعباء على كاهل المواطن السعودي، وتعويض هذه الفئة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتي تنبأ بها الحكومة أثناء إجراء الإصلاحات الاقتصادية والتي تتزامن مع برنامج رؤية المملكة 2030 والذي يعمل على إحداث نقلة نوعية فى كافة نواحي الحياة في المملكة سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو خاصة بحياة المواطن السعودي وتشمل تلك الرؤية المغتربين أيضاً داخل المملكة.

كل ذلك من أجل النهوض بالأمة وعدم الاعتماد على الاقتصاد النفطي فقط وتنويع مصادر الدخول للاقتصاد السعودي،يذكر أن حساب المواطن السعودي يستهدف الأسر السعودية أو الشخص المستقل بمسكن خاص ويشمل أيضاً أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير مواطن سعودي، ويشمل حساب المواطن الأشخاص الذين يحملون بطاقات التنقل.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

طريقة التسجيل في حساب المواطن السعودي 1442، تمتاز بالسهولة ويستطيع أي شخص أن يقوم بالتسجيل وذلك بإتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولا: إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية.

ثانيا: يتم إدخال البيانات المطلوبة والخاصة بالمواطن وتابعية.

ثالثاً: يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة للتسجيل.

كيفية تقديم الاعتراض

الاعتراض على قيمة الدعم في حساب المواطن، أتاحتها حكومة المملكة للمواطنين للتظلم من قيمة الدعم الذي اعتمدته، وخطوات تقديم الاعتراض في حساب المواطن هي كالتالي:

أولا: يجب الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ثانيا: الدخول على الصفحة الرئيسية برنامج المواطن.

ثالثا: الضغط على صفحات الدفعات، والتقدم بالشكوى المتعلقة بحساب المواطن.

رابعا: النقر على أيقونة تقديم شكوي على الدفعة الحالية.

وقد أوضح حساب المواطن الدفعات فى بعض الأحيان تظهر غير كاملة أو صفر وذلك للعديد من الأسباب والتى سنتناولها فى الشرح التالي:

السبب الأول: هو تجاوز الحد المانع.

السبب الثاني: لعدم إفصاح المواطن عن دخله أو مصادر الدخل الصحيحة.

السبب الثالث: عدم أهلية الشخص التابع.

وفى حال ظهور دفعة لم تستلم بعد يرجع ذلك إلى أهمية إرفاق كشف حساب قبل التقدم بالشكوي.

وأكد برنامج حساب المواطن، بأنه يتم التعامل مع الاعتراض الوارد وذلك في فترة السماح والتي أقرها حساب المواطن بثلاثة أشهر من بعد كل دورة استحقاق وبعد قبول الاعتراض تصرف قيمة الدعم المستحق للمواطن المستفيد من برنامج حساب المواطن بأثر رجعي عن شهر محل الاعتراض.