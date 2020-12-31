مميزات نظام فارس الجديد 1442 للخدمة الذاتية بالتفاصيل الكاملة

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عمر شويل - جدة مميزات نظام فارس الجديد 1442, جَعلت الكثير من العاملين في المنظومة التعليمية يُسارعون في التسجيل به، لأنه يُعتبر يَد المُساعدة والتي تُقدمها وزارة التَعليم السعودية، لتوفير الوقت عليهم في إنجاز كل المهام التي كانوا يحتاجون للقيام بها المرور بَخطوات كَثيرة، الآن من خلال الخدمات الالكترونية التي يُوفرها نظام فارس يُمكن تنفيذها في دقائق قليلة.
مميزات نظام فارس الجديد 1442
حرصًا من الحكومة السعودية على تَطوير كل الخدمات المُقدمة للمواطنين في جميع الجهات الحكومية، قامت بإطلاق نظام فارس لإنجاز كل المهام التي يَحتاج لها المعلمين، والمديرين، والموظفين بالجهة الإدارية بمنظومة التَعليم، بالإضافة إلى حصولهم على مزايا أخرى كثيرة:-
- يٌساعد جميع المسجلين بالنظام الاطلاع على كشف الراتب، مع إمكانية طباعته.
- يُمكنهم التقديم على إجازة أو إلغائها أو تَمديدها عبر نظام فارس.
- إمكانية كل الطلبات الخاصة بالبدلات.
- إنهاء كل الإجراءات الخاصة بطلبات التَقاعد.
- يُمكن معرفة رتبة المعلم في نظام فارس، حيث يَتم تَرقية المعلم للمستوى (الأول، الثاني، الثالث وحتى الخامس).
- يُتيح نظام فارس أن يَعلم المٌستخدم إجمالي قيمة الراتب الشهري، بالإضافة إلى المكافآت التي سَيحصل عليها، ومعرفة رصيد الإجازات.
رابط نظام فارس للخدمة الذاتية
الآن يُمكن استخدام كل الخدمات المقدمة في نظام فارس الجديد عن طريق الضغط على رابط الموقع الرسمي والذي يُمكن من خلاله الاستعلام عن كل شيء يخص المعلم أو الموظف بقطاع التعليم عن كل شيء، كما أنه مُتاح ارقام الدعم الفني، والمساعدة في إصلاح مشاكل تَسجيل الدخول، والتي تَتمثل في:-
- 19996.
- 0555116234.
خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية
تُعد أولى الخطوات الخاصة بالتسجيل في نَظام فارس الخدمة الذاتية هي الضغط على رابط الخاص بنظام فارس، ثم إتباع تلك الخطوات الآتية:-
- اختيار التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية.
- ثم إدخال اسم المستخدم ورقم الحساب البنكي الخاص بالراتب.
- ثم إدخال البيانات الأخرى مثل الهوية، رقم الجوال، والبريد الالكتروني.
- ثم كتابة الرمز المرئي والانتظار للحصول رمز التحقق وإدخاله لإنشاء كلمة مرور قوية.
- بَعد الدخول على الصفحة الرئيسية لنظام فارس يتم إدخال كل البيانات بوضوح على الصفحة الشخصية للمستخدم للبدء في استخدام جميع الخدمات.
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