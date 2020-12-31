نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الإسكان السعودية تقرر إيقاف استقبال طلبات دعم التمويل القائم بداية من 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل تقرر وزارة الإسكان السعودية إيقاف استقبال أي طلبات دعم تخص التمويل القائم أو التمويل العقاري بدايتا من تاريخ يوم 1/ 1/ 2021م أي مع بداية رأس السنة الجديدة ، بينما تستمر وزارة الإسكان السعودية بتمويل وتقديم الدعم بواسطة تقديم القروض المدعومة للتوصل إلى أفضل الحلول والمشروعات السكنية المختلفة والتي يقدمها برنامج سكني لأهلينا ويعمل على توفيرها بحرص.

كما أوضحت وزارة الإسكان السعودية أن هذه القرارات التي تم صدورها تخص العقود التي تم توقيعها بالفعل من الجهات المختصة وهي الجهات التمويلية في أي فترة سابقة من قبل خارج إطار وزارة الإسكان السعودية ، كما تم الإشارة والتنبيه إلى أن أي منتج الشراء من السوق أو عمليات البناء الذاتي لمختلف مشاريع البيع على الخارطة هي مستمرة ومتاحة لكل فرد ومواطن يستفيد من برنامج سكني.

وقد تم صدور هذا القرار وفقا للحساب الرسمي لوزارة الإسكان في إمارة مكة المكرمة على الموقع الاجتماعي توتير كما نوهت وزارة الإسكان السعودية وبكل تأكيد على أن التقديم على طلب القروض المدعومة لإمكانية الحصول على مختلف أنواع المنتجات السكنية لأزال مستمرا ومازال يوفرها برنامج سكني.

بعد إعلانا الإسكان إيقاف استقبال طلبات دعم التمويل القائم الصندوق العقاري يؤكد أن القرض القائم مستمر

لقد قام الصندوق العقاري بالتأكيد على أن القرض القائم لأزال مستمر وهذا القرض هو أحد برامج الدعم الموضوعة ، وتم ذلك الرد للتأكيد على استفسار المستفيدين منه بعد إعلان وزارة الإسكان السعودية بالإيقاف ، بينما ستظل البرامج المقدمة من وزارة الإسكان في حالة استمرار ، والتي تضم خدمات الأراضي السكنية للشعب ، وإمكانية شراء بعض الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو البناء الذاتي حسب رغبات كل مواطن.

وبشكل أكثر تفصيلا المقصود بمنتج “دعم التمويل القائم” هي جميع العقود التي سبق توقيعها مع مختلف الجهات التمويلية في أي فترة سابقة بشكل خارج عن إطار وزارة ألإسكان السعودية.

اهتمت وزارة الإسكان السعودية بتوفير خيارات وحلول سكنية وتقديم تمويلات متنوعة تساعد الأسر السعودية من تملك واخذذ المسكن الأول تبعا لأهداف برنامج الإسكان السعودي الصادر من برنامج رؤية السعودية لعام 2030 ، وذلك نتيجة لكل الجهود القوية والمبذولة خلال الأعوام السابقة والتي تم بواسطتها إمكانية تقديم الاستفادة لأكثر من مليون أسرة سعودية في عدة مناطق مختلفة داخل المملكة بدايتا من عام 2017 حتى عام 2020.

كما تم النص على أن الصندوق العقاري قد بين أن القرض العقاري المدعوم قد أدى إلى توفير وتقصير عمل وجهد لمدة 25 عاما من مساعدة وتمكين وتقديم آلية تمكن الأسر السعودية من امتلاك مساكن ملائمة لهم ، وأيضا وضح أن البرامج المتجددة في تقديم وابتكار الحلول التمويلية والسكنية قدم المساعدة والإمكانية لأكثر من 370 ألف أسرة سعودية وكل ذلك بداية من فترة يونيو 2017 وحتى أكتوبر الماضي.

ها قدمنا لكم أخبار عاجله تخص بان الإسكان السعودية تقرر إيقاف استقبال طلبات دعم التمويل القائم بداية من 2021