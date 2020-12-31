نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات السيارات المقدمة من مصرف الراجحي بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويلات السيارات، يعد مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية واحد من أهم البنوك التي تقدم المزيد من الخدمات التي يحتاج إليها العملاء والعمل على تقديم تلك الخدمات بما يحقق الراحة وتوفير الوقت والجهد للعملاء مثل المباشر للأفراد كما يقدم البنك عدد كبير من القروض المتنوعة للمواطنين والمقيمين بما يحقق ويوفر لهم ما يحتاجون إليه كما يقدم المصرف الحلول المختلفة من تمويلات للسيارات سواء تمويل السيارات بالمرابحة أو تأجير السيارات مع تحويل الراتب أو التأجير بدون تحويل الراتب وسنتعرف من خلال المقال على كلاً منها بشئ من التفاصيل.

تمويلات السيارات المقدمة من الراجحي

أولاً: تمويل شراء السيارات بالمرابحة

يقدم البنك هذا التمويل لمساعدة العميل في الحصول على سيارة حيث يقوم العميل باختيار السيارة ومن ثم يقوم البنك بدفع ثمنها كما يضع المصرف عدد كبير من المميزات لتمويل شراء السيارات بالمرابحة والتي تناسب العميل وتحقق لح حلم امتلاك سيارة ويمكن للعميل التقديم الإلكتروني حتي يتمكن من الحصول على التمويل المقدم من بنك الراجحي.

ثانياً: تمويل إيجار السيارات مع تحويل الراتب

يقوم البنك بشراء السيارة التي يريدها العميل وبعد ذلك يقوم بتأجيرها له بعد الاتفاق على أحكام وشروط المصروف ولهذا التمويل مميزات متعددة ومنها الآتي:

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على التمويل بسرعة بحد أقصي خمسة أيام عمل.

فترة سداد ممتدة تصل إلي خمس سنوات.

لا يتطلب وجود دفعة أولي.

يمكنك الحصول على التمويل أثناء التزامك بتمويل آخر حالي وذلك بشرط عدم وجود أقساط متأخرة ومتراكمة ولا يتجاوز قيمة التمويل الحالي وتمويل السيارات الذي ترغب بالحصول عليه 50%من قيمة دخلك الشهري.

تستطيع تملك السيارة خلال فترة عقد الإيجار بعد إبلاغ البنك لإتمام الإجراءات والتعرف على متطلبات البنك للتملك.

يتيح لك البنك السفر بالسيارة خارج المملكة وذلك بعد الحصول علة تفويض وموافقة المصرف.

هذا ويتم تحديد مبلغ كدفعة أخيرة يتم سدادها تتراوح قيمتها من 20% إلى 30% من قيمة وثمن السيارة ويقلل مبلغ الدفعة الأخيرة من قيمة الدفعات الشهرية كما يجب عدم تجاوز عمر المقترض ستون عاماً وذلك عند سداد أخر دفعة.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

للمواطن صورة الهوية الوطنية السارية وللمقيم صورة الإقامة سارية المفعول. ملئ نموذج طلب التمويل. رخصة القيادة سارية المفعول. عرض سعر بالسيارة. خطاب تعريف من جهة العمل ومصدق من الغرفة التجارية. صورة عقد الإيجار أو آخر فاتورة كهرباء.

ثالثاً: تمويل إيجار السيارات مع تحويل الراتب

يشتري المصرف السيارة ويقوم بتأجيرها للعميل مقابل إيجار شهري يقوم العميل بدفعه للبنك كل شهر ويتطلب هذا التمويل تحويل راتب ثلاث أشهر للبنك بالنسبة للمواطن أما المتقاعد والمقيم فيتطلب منهم تحويل راتبين للمصرف.

شروط الحصول على التمويل

لا يقل عمر المواطن عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

لا يقل عمر المقيم عن واحد وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

لا يزيد عمر المواطن المتقاعد عن سبعون عاماً.

لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ستة أشهر للقطاع الخاص.

لا يقل الحد الأدنى للراتب عن خمسة الآف ريال سعودي.

أما عن المميزات والمستندات المطلوبة فهي نفس الموجودة في تمويل التأجير بدون تحويل الراتب.