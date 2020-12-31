نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان النتائج برقم الهوية 1442 نظام نور لاستخراج نتائج الاختبار النهائي ٢٠٢٠ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان النتائج برقم الهوية لطلاب المملكة العربية السعودية، لقد انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، كما أوشكت مدة الامتحانات على الانتهاء، فأصبح أولياء الأمور والطلاب ينتظرون النتيجة، عن طريق فتح رابط الاستعلام لنظام نور للإعلان عن النتائج برقم الهوية، والذي قد قامت على توفيره وزارة التعليم السعودية، هذا ويترقب طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية العامة للبحث عن نتائج الطلبة.

إعلان النتائج برقم الهوية

في هذه الآونة الأخيرة يرغب الجميع في معرفة نتائج اختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من هذا العام، من خلال موقع نور الالكتروني، ومن المؤكد أن المملكة قد قامت بتحقيق أعلى إنجاز في كيفية التعلم عن بعد، وأخذ كل الاعتبارات التي تؤدي إلى النجاح بكل خطوة باتت تخطيها، وسنوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

تم إطلاق لينك الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر موقع نور الالكتروني، والذي قد قامت وزراة التعليم بالتصريح عنه، وذلك بسبب البحث في هذه الآونة عنه من قِبل الطلاب وأولياء الأمور عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالتسجيل عبر موقع نور الالكتروني ، وادخل رقم الهوية واسمك والرقم السري الخاص بك

، وادخل رقم الهوية واسمك والرقم السري الخاص بك قم بإدخال رقم التحقيق بشكل صحيح

سيرسل لك موقع نور رقم سري آخر عليك استخدامه لفترة وجيزة، كي يتم التسجيل بشكل صحيح

ثم عليك تتبع الخطوات وادخل إلى الصفحة الرئيسية للموقع الخاصة بالطالب

ستظهر أمام الطالب كل المعلومات التي تهمه بشأن النتيجة، فتظهر جميع الدرجات والنتائج

وأخيرا يجب على ولي أمر الطالب أن يقوم باستكمال عملية تسجيل الاستمارة، واستخراج نسخة منها لحين اُستخدمت في وقت لاحق.

نظام نور الالكتروني

قامت وزارة التعليم بتحذير الطلاب وأولياء الأمور من الإفصاح عن البيانات الشخصية الخاصة بكل طالب، لما سيحدث من سوء عواقب وخيمة بسبب هذا الأمر، كما صرحت الوزارة أن نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية، ستكون موجودة فعلياً على الحساب الخاص بولي الأمر، بينما نتائج طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، فستكون على حسابهم الشخصي، برقم الهوية والرقم السري الخاص بكل طالب.