نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج منصة مدرستي بدون الرقم السري.. رابط نظام نور للحصول على نتيجة اختبارات الابتدائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لطلابنا الأعزاء نتائج منصة مدرستي بدون الرقم السري من خلال طريقة بسيطة يمكن الكشف عن النتائج من خلالها عن طريق إشعارات منصة مدرستي، وبدون الحاجة للدخول إلى نظام نور، كما أننا قمنا بتأمين طريقة أخرى لـ الاستعلام عن نتائج اختبار نظام نور بدون الرقم السري 2020، هذا وقد قام الطلبة بتقديم آخر اختبار يوم أمس الأربعاء على البوابة التعليمية مدرستي، في حين نشرت الوزارة إحصائيات خاصة بعدد الاختبارات التي تجاوز عددها 28 مليون نموذج اختبار.

نتائج منصة مدرستي بدون الرقم السري 1442

يواجه الكثير من الطلبة وأولياء الأمور مشكلة في تسجيل الدخول نظام نور أو التصفح داخله أو مشكلة في الكلمة السرية، والحصول على نتائج الاختبارات في منصة مدرستي دون اللجوء لـ التسجيل في نظام نور، بحيث سيتم توضيح طريقة أخرى يتم من خلالها تسجيل دخول نظام نور والتحصل على النتائج بأفضل طريقة والتي سيتم ذكرها جميعها في الفقرة المقبلة.

كيف احصل على نتيجة الاختبار بدون كلمة السر

يوجد طريقة سهلة للحصول على النتيجة وتكون أولى خطواتها هو تسجيل الدخول منصة مدرستي

بعدها نقوم بالتسجيل في حسابنا أو عن طريق ولي الأمر بعدها ندخل إلى التقويم في القائمة الخضراء اليمنية

الخطوة التالية سنجد خيار مكتوب عليه إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالولوج إليها

الآن عند فتح الصفحة ستعثر على ملف واحد بصيغة بي دي اف

قم بفتح الملف فورا واضغط على أيقونة السهم للتحميل والطباعة مباشرة.

كيفية الحصول على نتائج الاختبار في الموقع الرسمي لبوابة نور