نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link نتائج اختبار نظام noor نور عبر الهوية 1442.. كشف نتيجة الاختبار منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد في اليومين الماضيين الأسئلة حول نتائج اختبار نظام نور في المملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع الإعلان عن نتائج نظام نور في المملكة وذلك لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والمتوسطة من الأول وحتى الصف الثاني عشر، وقد تخلل ذلك ترقب وقلق أولياء الأمور والطلبة من النتائج، وسعيا منا لتأمين رابط نظام نور قمنا بتأمين طريقة كشف نتائج الطلاب نظام نور التعليمي ، كما يمكن الاستفادة من منصة مدرستي وكشف نتائج الاختبارات من خلال الشعارات الموجودة فيها، حيث سيتم توضيح هذه الخطوات عبر السطور المقبلة.

نتائج اختبار نظام نور وزارة التعليم السعودية

كشفت اليوم وزارة التعليم السعودية الإسفار عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول ، حيث يمكن الاستعلام عنها مباشرة بدون الانتظار ولكن في المقابل من الممكن أن تواجه بعض المشاكل في أثناء تحميل صفحات نظام نور أو منصة مدرستي وذلك عند الضغط الشديد على الموقع الطلبة وأولياء الأمور، حيث يمكن تكرار عملية البحث داخل نتائج نظام نور أكثر من مرة في حال تعثر تحميل الصفحات، حيث يمكن بعد تكرار العملية أن يتم استخراج النتائج، كما يمكن للطلبة استخراج نتائجهم في ساعات متأخرة من الليل حتى يكون الضغط عن الموقع قد زال بشكل كبير.

كيف احصل على نتائج الطلاب نظام نور

يمكن استخراج نتيجة اختبار الفصل الأول نظام نور عبر الخطوات التالية:

نسجل أولا في بوابة نور

تظهر لنا مجموعة من الخانات ضع الاسم في المكان المخصص وكلمة السر المستخدمين في السابق

سيظهر لنا المربع الرمز المرئي نقوم بكتابته ونضغط على تسجيل

الآن ستصلك رسالة فيها عدة أرقام نقوم بنسخها ولصقها داخل الصفحة لتتم عملية التسجيل

الآن بعد إتمام عملية التسجيل تظهر الصفحة الرئيسية نقوم بالضغط على ملف الحساب الشخصي ومن ثم ندخل إلى خيار نتائج الطلبة

بعد ذلك نكتب الرقم الخاص بالهوية الوطنية ومن ثم ننقر على قائمة التقارير

بذلك يتم استخراج النتيجة بسهولة.

استخراج نتائج الطلاب منصة مدرستي التعليمية