نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن.. نتائج نور بالهوية nOOr للمتوسطة والثانوية إظهار نتائج نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج نور بالهوية هو أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي بين الطلبة وأولياء الأمور لجميع المراحل والصفوف التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك مع توفر نتائج نظام نور من قبل وزارة التعليم في المملكة، وفي هذا التقرير سنتعرف على كامل خطوات الحصول على نتائج اختبارات عبر الهوية الوطنية وفي هذا الشأن قام أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة عمل الاختبارات التحريرية والشفوية في المملكة، وقد انتهت هذه الاختبارات يوم أمس الأربعاء.

نتائج noor نور بالهوية الوطنية

بدأت اختبارات المراحل التعليمية الثانوية والمتوسطة والابتدائية اختباراتهم الخامس من شهر جمادى الأولى الحالي وبوجود أكثر من خمسة مليون طالب وطالبة من كافة المدن والمحافظات السعودية ومشاركة مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات، وقد استمرت هذه الاختبارات حتى يوم أمس الأربعاء على أن يتم إعلان النتائج فور انتهاء فرز الدرجات ورفعها مباشرة على نظام نور، فقد ذكرت وزارة التعليم أن الاختبارات سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الخميس، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور التعرف على النتائج اختبار نور برقم الهوية ورمز التحقق من منصة مدرستي ومن نظام نور.

كيف احصل على نتيجتي في منصة مدرستي

يمكن ذلك عبر العديد من الخطوات وأولها هو الدخول إلى منصة مدرستي

بعدها قم بتسجيل الدخول إلى ملفك الشخصي في المنصة

الآن يمكنك التوجه مباشرة إلى خيار التقويم الموجود في القائمة أعلى يمين الشاشة

بعد الضغط على التقويم ستفتح لك صفحة جديدة فيها إشعارات الفصل الدراسي الأول ما عليك سوى الضغط عليها حيث سيتم إظهار ملف بي دي اف لك

قم الآن بتحميلها مباشرة وعند ظهور الملف قم بحفظه وطباعته من خلال الأيقونة المتوفرة على يمين الشاشة.

كشف نتيجة نظام نور في نظام نور