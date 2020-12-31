نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مزايا بنك راجح للحسابات البنكية وكيفية فتح حساب مقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا بنك راجح للحسابات البنكية، واحد من أعرق وأقدم مصارف المملكة العربية السعودية هو مصرف الراجحي التي تم تأسيسه بعام 1957 ميلاديًا، وذلك بأمر من أبناء الشيخ عبد العزيز الأربعة، وطوال تلك الفترة ظل المصرف يقدم العديد والعديد لعملائه والتي تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية سواء كان في مجال التمويل أو مجال الاستثمار، ولذلك يسعى بنك الراجحي دائمًا في تقديم أفضل عروضه وقروضه للعملاء وللمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ونقدم أفضل مزايا مصرف الراجحي السعودية. مزايا الحسابات البنكية لمصرف الراجحي مميزات الحساب المتميز من مصرف الراجحي في جميع المصارف التابعة لبنك الراجحي هناك صالات مخصصة لاستقبال عملاء الحسابات المميزة. توافر مدير علاقات للعملاء في الحساب المميز. سهولة الحصول على بطاقات الائتمان ماستر كارد أو فيزا سواء للعميل أو لأسرته. استخراج دفتر الشيكات لبنك الراجحي أو بطاقات الائتمان بشكل مجاني. تحويل الحسابات البنكية من بنك من حساب لآخر تتم بشكل مجاني. مزايا بنك راجح للحسابات البنكية الحرية في اختيار الفرع التابع للبنك المراد حسب حاجة العميل. توفير خدمة فتح الحساب من خلال الإنترنت بسهولة. يوفر خدمة صناديق الأمانات وذلك لحفظ الممتلكات الثمينة الخاصة بالعملاء. توفير كشف حساب شهري للعميل يحمل جميع التعاملات. مميزات الحساب الخاص من مصرف الراجحي لعملاء حساب الخاصة تم مد فترة العمل لتبدأ من 8 صباحًا حتى 9 مساءً. توفير خدمة الحصول على الفيزا أو الماستر كارد للعائلة وللعميل بسهولة. توفير صالات خاصة لعملاء الحساب الخاصة في فروع البنك المختلفة. توفير مدير مختص في العلاقات العامة. استخراج دفتر الشيكات أو بطاقات الائتمان بكل سهولة. كيفية فتح حساب للمقيمين بالسعودية التوجه لزيارة موقع بنك الراجحي الإلكتروني.

يجب قراءة جميع الشروط الموضوعة بشكل جيد، والضغط على موافق بعد قرائتها.

استكمال باقي البيانات الشخصية المطلوبة للبنك في أماكنها المخصصة.

ويجب التأكد من كتابة معلومات الاتصال بالفرد لسهولة الاتصال به لاحقًا.

يتم اختيار الفرع المرغوب فتح الحساب البنكي به.

ويجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالجنسيات والضرائب.

استكمال باقي البيانات المطلوبة من المستخدم.

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية للتأكد من المعلومات المرسلة.

ويجب أن يتم زيارة الفرع المختار لفتح الحساب البنكي به قبل مرور 30 يوم.

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