إن كنت تعاني من القولون العصبي، فأنت حتمًا تبحث عن طرق تساعدك بالتخلص من آلام القولون العصبي، إليك طرق سهلة لعلاج القولون العصبي.

7 طرق طبيعية لعلاج القولون العصبي

علاج القولون العصبي لا يقصد بها علاج القولون العصبي نهائيًا وجذريًا، حيث للأسف من غير الممكن القيام بذلك، إلا أن هناك خطوات تساهم في علاج الأعراض والحد والتخفيف منها، إن أعراض القولون العصبي من الممكن أن تكون حادة، ولكن اتباع الخطوات العلاجية البسيطة التالية قد يساهم في التخفيف منها:

إن من أهم وأشهر طرق علاج القولون العصبي هي التالية:

1- اتباع حمية قليلة الفودماب

حمية قليلة الفودماب مصممة خصيصًا من أجل علاج أعراض القولون العصبي والتقليل من حدتها، والمقصود بهذه الحمية هو أن تكون منخفضة بكل من:

السكريات المخمرة.

سكريات ثنائية.

سكريات أحادية.

البوليول، وهي كربوهيدرات قصيرة الترابط لا يتم امتصاصها بالأمعاء.

جميع هذه الأمور من شأنها أن تفاقم أعراض الإصابة بالقولون العصبي ومن أهمها الغازات، والانتفاخ (Bloating)، والإسهال، أو الإمساك (Constipation)، لذلك يجب أن تتعرف على جسمك، والبدء بالتقليل تدريجيًا من هذه الأطعمة وإدخال أخرى مفيدة لك.

2- تحكم بالتوتر والقلق لديك

التوتر من الأمور التي تزيد وتفاقم من أعراض الإصابة بالقولون العصبي، بالتالي الحل لذلك هو من خلال السيطرة على هذه المشاعر السلبية .

التفسير لذلك هو بأن الجسم يدخل بمرحلة الهرب والمحاربة (Fight or flight) خلال نوبة القلق، وهذا يعني أن الوظائف غير المهمة بهذه المرحلة، مثل عملية الهضم، يتم إيقافها أو إبطائه بشكل كبير.

حاول العثور على طرق تساعدك في السيطرة على القلق والتوتر لديك، سواء عن طريق التحدث مع صديق أو شريكك، أو الكتابة أو ممارسة الرياضة.

3- افحص مستويات فيتامين د

أشارت دراسة أن نقص مستويات فيتامين د من شأنه أن يزيد من سوء أعراض القولون العصبي، وهذا يعني في حال تم تشخيص إصابتك بالقولون العصبي من المهم أن تقوم بفحص مستويات فيتامين د لديك، وفي حال كانت منخفضة، عليك تناول المكملات التي تساعدك في رفعها، بعد استشارة الطبيب.

4- مارس الرياضة بانتظام

قد يكون هذا أخر حل تفكر فيه في حال كانت أعراض الإصابة لديك حادة وشديدة، إلا أن العلم أثبت أن ممارسة الرياضة بانتظام ينعكس بشكل إيجابي على اصابتك بالقولون العصبي.

حاول ممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجات الهوائية أو حتى اليوغا.

5- ابتعد عن السكريات الصناعية

لا يتم امتصاص هذا النوع من السكريات في الجهاز الهضمي، بالتالي تتخمر في القولون الأمر الذي من شأنه أن يسبب إصابتك بالغازات والنفخة والإسهال.

حاول البحث عن الأسماء التالي في الملصقات الغذائية من أجل تجنبها:

الأسبرتام (aspartame).

إيزو مالتوز (Isomaltose).

السكرين (Saccharin).

السكرالوز (Sucralose).

6- ركز على الألياف الغذائية

بشكل عام توصي جمعية القلب الأمريكية بأن تكون الحصة اليومية من الألياف الغذائية للفرد حوالي 25 غرام، وذلك لدورها في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

للألياف الغذائية العديد من الفوائد الصحية أهمها المساهمة في علاج مشكلة الإمساك في حال حدوثها، وهذا يعني التقليل من بعض أعراض الإصابة بالقولون العصبي.

من الممكن العثور على الألياف الغذائية في الفواكه والخضراوات المختلفة.

7-علاج شيك اوف للقولون

يعتبر الشيك اوف أحد اهم العلاجات الثورية وأكثرها نجاحا لعلاج أعراض القولون العصبي، شيك أوف هو مجموعة فريدة من الألياف النباتية من انتاج شركة ادمارك الماليزية وهى شركة رائدة في إنتاج المكملات الغذائية ومنها منتج الشيك اوف ذائع الصيت فى علاج القولون العصبي و أعراضه المزعجة وهو متوافر فى دول الخليج (السعودية والامارات والكويت وعمان وقطر ) بالاضافة الى العديد من الدول العربية الأخرى ، وآلية عمل منتج الشيك اوف هي تنظيف القولون وازالة جميع الدهون والسموم المتراكمة في القولون والتي تفاقم من مشاكل القولون.

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