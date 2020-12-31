نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتهاء تاريخ عقد الإيجار وتأثيره على الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنتهاء تاريخ عقد الإيجار وتأثيره على الأهلية ، أعلن برنامج حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء بعض التصريحات الخاصة عن عقود الإيجار وعلاقتها والأهلية وعملية استحقاق الدعم، وأكد حساب مواطن أن بيانات المستفيدين من الدعم يتم مراجعتها بصفة دورية، حتى إذا انتهت مدة العقد يجب على الشخص المستفيد من الدعم التوجه إلى البوابة الإلكترونية والعمل على إرفاق عقد الإيجار الجديد، أو ما يطلق عليه عقد إيجار ساري الصلاحية، ويتم استخراج عقد الإيجار من كافة مكاتب العقارات المعتمدة المرخصة التابعة لوزارة الإسكان، ولا يجب الحصول على أي نوع آخر من العقود حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على أهليتك أو استحقاقك للدعم.

المبالغ المدفوعة في برنامج حساب مواطن

من الجدير ذكره أن برنامج حساب مواطن قام بإيداع مبلغ حوالي ١.٨ مليار وهذا المبلغ خصص من قبل البرنامج للأشخاص المستفيدين من الدعم لشهر ديسمبر الجاري الخاص بالدفعة ٣٧ من الدعم، ويتم صرف دعم حساب مواطن الأشخاص التي تستوفي فيهم معايير الاستحقاق أو الأهلية، ويبلغ عددهم حوالي ١٠.٧ مليون مستحق للدعم، وبلغ إجمالي كافة التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي عن جميع الدفعات السابقة حوالي ١٨ مليون ريال سعودي، لذلك أصبح إجمالي المبالغ المدفوعة في دعم حساب مواطن منذ بداية انطلاق الدعم أكثر من ٨٦ مليار ريال سعودى، منهم ٦٣٨ مليون ريال سعودي تعويضًا عن الدفعات السابقة.



دفعة شهر ديسمبر من حساب مواطن

جاءت تصريحات السيد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم حساب مواطن أن حوالي ٧٩% من الأشخاص المستحقين للدعم قاموا بصرف الدفعة ال٣٧ من حساب مواطن، وبلغ متوسط الدعم الأسرة هو ١٠١٨ ريالًا سعوديًا، ومن الجدير ذكره أن عدد ٢.١ مليون رب أسرة بنسبة ٩٢% يبلغ عدد التابعين لهم تجاوز ٨.٤ مليون مستحق، أما الأشخاص المستقلين المستفيدين من الدعم تجاوز عددهم ١٩٠الف مستحق، ونسبتهم ٨% من نسبة المستحقين الرئيسين، وأشار سيادته أن نسبة أرباب الأسر تجاوزت ٩٣%، أما نسبة ربات الأسر تبلغ نسبتهم ٧% فقط، أما الإناث المستقلات الحاصلين على الدعم بلغت نسبتهم ٤٢%، أما الذكور تبلغ نسبتهم ٥٨%.