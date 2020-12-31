نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إرسال بيانات أنشطة التطوير المهني على نظام فارس الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إرسال بيانات أنشطة التطوير المهني على نظام فارس الجديد، يقوم الكثير ممن يعملون بالقطاع التعليمي الآن بالبحث عن طريقة التسجيل في نظام فارس لتسجيل بينات أنشطة التطوير المهني عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، لكي يتمكنوا من تحديث بياناتهم المسجلة في قاعدة بيانات وزارة التعليم السعودية، وذلك بعد إعلان الوزارة بضرورة تحديث بيانات منسوبي التعليم على موقعها.

خطوات إرسال بيانات التطوير المهني على فارس

يمكن لجميع العاملين بالقطاع التعليمي والمطلوب منهم تسجيل بيانات التطوير المهني الخاصة بهم اتباع الخطوات التالية:

الذهاب لفتح موقع فارس الإلكتروني. تسجيل اسم المستخدم أو رقم السجل المدني وكذلك الرقم السري. يجب كتابة رمز التحقق المطلوب للتأكد من أن الشخص ليس روبوت. ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول. تظهر صفحة جديدة يتم اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف منها. وبعد ذلك يتم اختيار التطوير المهني للمعلمين. ومن ثم كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة من الموظف وهي اسم المستخدم، ورقم سجله الوطني، رمزه الوزاري، رقم جواله، جهة العمل. بعد تسجيل كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على حفظ، حتى يتم حفظ التغييرات التي تمت على السجل المهني. وبذلك تم تسجيل بيانات أنشطة التطوير المهني المطلوبة.

كيفية التحقق من أنشطة التطوير المهني

قد يرغب المعلم في التحقق من الدورات التدريبية التي تم تسجيله بها مسبقًا في نظام فارس للخدمة الذاتية، ولذلك يحتاج الخطوات الآتية: