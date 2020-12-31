نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط الفحص الطبي للعمالة الوافدة للسعودية وطريقة الفحص؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الفحص الطبي للعمالة المنزلية بالسعودية، تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة الفحص الطبي للعمالة السعودية، لمن يرغبون في العمل بالسعودية من الخارج، حتى يتم التأكد من صحتهم وسلامتهم قبل دخولهم للبلاد بالسعودية، فما هي شروط الفحص الطبي؟

شروط الفحص الطبي للعمالة الوافدة

يتم توفير الفحص الطبي من قِبل وزارة الصحة السعودية، لفحص القادمين من الخارج للعمل بالسعودية، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتحاليل الطبية للتأكد من أن القرد خالي من أي أمراض معدية، كما أن الفحص الطبي أصبح أحد شروط تجديد الإقامة بالسعودية بأنه في حالة امتلاك الفرد لأي من الأمراض الموجودة بالفحص الطبي هنا يتم ترحيله بأقصى سرعة، وتلك الفحوصات عبارة عن:

تحليل الإيدز أو فيروس نقص المناعة. تحليل فيروس B. تحليل بول للتأكد من عدم وجود بلهارسيا. تحليل براز للتأكد من عدم وجود أي ديدان معدية. تحليل هرمونات الدم. تحليل أورام الدم. تحليل فحص الدم للتأكد من أنه لا يحمل مرض الزهري. فحص كورونا. تحاليل الكيميا الإكلينيكية. أشعة مقطعية على الرئتين. فحص هيستولوجي. تحليل مخدرات. فيروسات الدم.

شروط الاستعلام عن فحص العمالة بالسعودية

يجب توافر الشروط التالية للاستعلام عن الفحص الطبي بالسعودية للعمالة المنزلية:

توافر مستندات إثبات الشخصية ويجب أن تكون سارية مثل: رخصة الإقامة، بطاقة الأحوال للسعوديين، جواز السفر.

تقديم الفحص الطبي من إحدى منشآت الصحة المعتمدة من وزارة الصحة بالسعودية.

فحص العمالة الوافدة للسعودية

تسعى المملكة العربية لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، لذلك تطلب الفحص الطبي لجميع القادمين للسعودية للعمالة السعودية حتى يتم التأكد من خلو الفرد من أي أمراض، والمجالات التالية هي مجالات مطلوب منها الفحص الطبي بالسعودية:

السائقون من يعملون على كفالة الفرد. من يعملون بالقطاع الصحي. الحلاقون. من يعملون في الرعاية الصحية. العاملون بدور النقاهة.

أسعار الفحص الطبي للعمالة السعودية

رسم الفحص الطبي للعمالة المنزلية السعودية للسائقين أو مدبرات المنزل أو الفئات الأخرى القادمة للعمالة بالسعودية تصل إلى 500 ريال سعودي، شاملةً للتطعيمات المطلوبة قبل دخول المملكة.