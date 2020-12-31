نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل البلاك بورد التقنية الجديد بسبب جائحة الكورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على رابط تسجيل بلاك بورد التقنية،كلية بلاك بورد قامت بإطلاق رابط تسجيل في كلية بلاك بورد التقنية blackboard التقنية نظراً لأن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وهذا الوباء أثر على الطلاب، ولذلك سوف نذكر لكم طريقة التسجيل في بلاك بورد التقنية.

طريقة الدخول إلى رابط البلاك بورد blackboard الكلية التقنية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفرت إلى طلاب كلية بلاك بورد رابط خاص من أجل التسجيل فيه و هو بوابة القبول الموحد الكليه التقنيه. بعد أن تقوم بالدخول إلى الرابط الذي سبق ذكره فستجد خانات فارغة يتطلب منك الرقم السري واسم المستخدم، وذلك من أجل أن تتعرف على المواد الدراسية والمتابعة مع أحد المدرسين. “ملحوظة” عندما تقوم بكتابة اسم المستخدم قم بكتابة رمز الكلية الخاصة بك وبعد ذلك قم بإضافة آخر 6 أرقام من الرقم الأكاديمي التابع لك. أما بالنسبة لخانة الرقم السري فعليك بكتابة رقم السجل المدني. يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول لكل تتمكن من الدخول إلى بوابة رابط بلاك بورد. عليك عزيزي الطالب بحفظ كلمة المرور واسم المستخدم لكل يسهل عليك الأمر عند الدخول إلى البوابة مرة أخرى.

ما مميزات بلاك بورد التقنية بجدة

بلاك بورد التقنية tvtc تعد من أحد المنصات الخاصة بالتعليم فتم تصريح هذا البوابة بعد ظهور وباء كورونا في المملكة العربية السعودية، حيث أن من خلال هذا الرابط السابق يمكن للطلاب التواصل مع المعلمين والتعرف على ما يحتاجونه.

كما أن البوابة تقدم دروس وشروحات خاصة بالمواد الدراسية، ومن أبرز مميزات الرابط أيضاً هو الوصول إلى ما يحتاجه الطالب بكل بساطة.